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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدنيَ مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدنيَ مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:15 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

حالة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدنيَ مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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