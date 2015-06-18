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"التنمية العقارية": اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل أكثر من 14 ألفًا

العامودي:تعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل بأقل من 100%

اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية .

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف: أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، وفي حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وأردف: جرى اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100 %، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

وتابع: مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري, والصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100 % بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.

وقال "العمودي": الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

ودعا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري أو عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2GsIC4w .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية العقارية": اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل أكثر من 14 ألفًا
سبق

اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية .

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف: أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، وفي حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وأردف: جرى اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100 %، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

وتابع: مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري, والصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100 % بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.

وقال "العمودي": الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

ودعا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري أو عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2GsIC4w .

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:41 PM

"التنمية العقارية": اعتماد تحسين آلية الدعم لأصحاب الدخل أكثر من 14 ألفًا

العامودي:تعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل بأقل من 100%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية .

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف: أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، وفي حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وأردف: جرى اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100 %، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

وتابع: مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري, والصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100 % بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.

وقال "العمودي": الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

ودعا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري أو عبر الرابط التالي : https://bit.ly/2GsIC4w .

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