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"الوذيناني" و"السبيعي" يدشنان المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات

يستمر يومين .. ضمن حملة "معًا لغدٍ مشرق"

افتتح مدير شرطة محافظة جدة "العميد محمد الوذيناني"، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، اليوم، بمقر شرطة جدة، المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات.

ويأتي المعرض ضمن برامج مكافحة المخدرات التوعوية بالمحافظة، وفق الحملة التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "معًا لغدٍ مشرق"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ضمن برامجها الوقائية في بيئات العمل لتثقيف رجال الأمن من منسوبي شرطة جدة، وكذلك زوار الشرطة، وتستمر لمدة يومين اعتبارًا من اليوم.

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"الوذيناني" و"السبيعي" يدشنان المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات
سبق

افتتح مدير شرطة محافظة جدة "العميد محمد الوذيناني"، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، اليوم، بمقر شرطة جدة، المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات.

ويأتي المعرض ضمن برامج مكافحة المخدرات التوعوية بالمحافظة، وفق الحملة التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "معًا لغدٍ مشرق"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ضمن برامجها الوقائية في بيئات العمل لتثقيف رجال الأمن من منسوبي شرطة جدة، وكذلك زوار الشرطة، وتستمر لمدة يومين اعتبارًا من اليوم.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
05:27 PM

"الوذيناني" و"السبيعي" يدشنان المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات

يستمر يومين .. ضمن حملة "معًا لغدٍ مشرق"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
293

افتتح مدير شرطة محافظة جدة "العميد محمد الوذيناني"، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، اليوم، بمقر شرطة جدة، المعرض التثقيفي بأخطار المخدرات.

ويأتي المعرض ضمن برامج مكافحة المخدرات التوعوية بالمحافظة، وفق الحملة التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار "معًا لغدٍ مشرق"، برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ضمن برامجها الوقائية في بيئات العمل لتثقيف رجال الأمن من منسوبي شرطة جدة، وكذلك زوار الشرطة، وتستمر لمدة يومين اعتبارًا من اليوم.

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