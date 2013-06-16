طاقم الناقلة النرويجية المستهدفة في خليج عُمان يصل دبي

قادمين من إيران وعددهم 23 .. وخبراء يتفحصون أضرار الناقلتين

وصل أفراد طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان إلى دبي، أمس السبت، قادمين من إيران، حسبما أعلن مالكو الناقلة في بيان.

وأوضح البيان، أن أفراد الطاقم وعددهم 23 وصلوا إلى دبي على متن طائرة قادمة من مطار بندر عباس الإيراني.

وكانت الشركة المشغّلة للناقلة قد ذكرت أنّه سُمعت 3 انفجارات على متن الناقلة لدى وقوع الهجمات، وأن النيران اندلعت فيها.

وتزامناً، تعرّضت ناقلة نفط أخرى تحمل اسم "كوكوكا كوراجيس" وتشغّلها شركة يابانية، لهجماتٍ مماثلة، ونُقل أفراد طاقهما وعددهم 21 إلى مدمّرة أميركية تلقّت نداءات استغاثة لدى وقوع الهجمات الخميس.

ووفق "سكاي نيوز" يقوم خبراء بتفحص الأضرار في الناقلتين، على أن يتم سحب الناقلة اليابانية التي تحمل كمية من مادة الميثانول نحو ميناء إماراتي، بحسب الشركة المشغّلة لها.

ووقعت الهجمات بعد شهر على تعرُّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط في 12 مايو لعمليات "تخريبية" لم يكشف عمّن يقف خلفها.. ووجّهت واشنطن، في حينها، أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أيّ مسؤولية.

ودعت السعودية والإمارات، أمس السبت، إلى تأمين إمدادات الطاقة في المنطقة على خلفية هذه الهجمات التي وقعت بالقرب من مضيق هرمز الإستراتيجي الذي يعبره نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً يومياً.

ودخلت الولايات المتحدة وإيران، الجمعة، في حرب كلامية تعكس التوتر المتصاعد في هذه المنطقة الحيوية مع اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ طهران بالوقوف خلف الهجمات.

وأرسلت الولايات المتحدة مطلع مايو تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، متهمة إيران بالتحضير لهجمات "آنية" على مصالح أميركية بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني.

واتهمت واشنطن طهران بالسعي إلى عرقلة إمدادات النفط العالمية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما هدّدت به إيران في الماضي.