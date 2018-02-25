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مدونة يابانية: أبل تستعد لإطلاق شاحنها "الجبار" مارس المقبل

لاسلكي دون كوابل وبوسعه تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة

أكدت مدونة متخصصة في أخبار "أبل"، أن عملاق الأجهزة الذكية يستعد لإطلاق شاحن لاسلكي فريد منتظر في مارس المقبل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مدونة macotakara اليابانية، أمس السبت، قولها: إن بوسع الشاحن الجديد تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الشاحن الجديد عبارة عن لوح أبيض بيضاوي الشكل، حيث يمكن للمستخدم مثلاً وضع هاتفه الذكي وساعته وجهاز ثالث فوقه لتتم عملية الشحن.

وسيحرر الشاحن الجديد المستخدمين من الحاجة إلى الكوابل التي تحتاج إلى نقاط كهربائية، كما أنها قد تتعرض للفقدان.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن سعر الشاحن الجديد سيبلغ 200 دولار أمريكي؛ فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة الأمريكية بخصوص المنتج الجديد.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مدونة يابانية: أبل تستعد لإطلاق شاحنها "الجبار" مارس المقبل
سبق

أكدت مدونة متخصصة في أخبار "أبل"، أن عملاق الأجهزة الذكية يستعد لإطلاق شاحن لاسلكي فريد منتظر في مارس المقبل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مدونة macotakara اليابانية، أمس السبت، قولها: إن بوسع الشاحن الجديد تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الشاحن الجديد عبارة عن لوح أبيض بيضاوي الشكل، حيث يمكن للمستخدم مثلاً وضع هاتفه الذكي وساعته وجهاز ثالث فوقه لتتم عملية الشحن.

وسيحرر الشاحن الجديد المستخدمين من الحاجة إلى الكوابل التي تحتاج إلى نقاط كهربائية، كما أنها قد تتعرض للفقدان.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن سعر الشاحن الجديد سيبلغ 200 دولار أمريكي؛ فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة الأمريكية بخصوص المنتج الجديد.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:45 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:04 PM

مدونة يابانية: أبل تستعد لإطلاق شاحنها "الجبار" مارس المقبل

لاسلكي دون كوابل وبوسعه تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مدونة متخصصة في أخبار "أبل"، أن عملاق الأجهزة الذكية يستعد لإطلاق شاحن لاسلكي فريد منتظر في مارس المقبل.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مدونة macotakara اليابانية، أمس السبت، قولها: إن بوسع الشاحن الجديد تزويد 3 أجهزة ذكية بالطاقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الشاحن الجديد عبارة عن لوح أبيض بيضاوي الشكل، حيث يمكن للمستخدم مثلاً وضع هاتفه الذكي وساعته وجهاز ثالث فوقه لتتم عملية الشحن.

وسيحرر الشاحن الجديد المستخدمين من الحاجة إلى الكوابل التي تحتاج إلى نقاط كهربائية، كما أنها قد تتعرض للفقدان.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن سعر الشاحن الجديد سيبلغ 200 دولار أمريكي؛ فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة الأمريكية بخصوص المنتج الجديد.

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