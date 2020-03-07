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النفط يسجل أكبر انخفاض يومي في أكثر من 11 عامًا

شِقاقٌ يُحيِي المخاوفَ من شبح انهيار الأسعار في 2014

بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة، بسبب تبعات فيروس كورونا الاقتصادية، وردّت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها؛ سجل خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً.

وجرى تداول ما يزيد على مليون عقد للخام الأمريكي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

ووفقًا لـ"رويترز": سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4%، وتبلغ عند التسوية 45.27 دولاراً للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولاراً أو 10.1%، إلى 41.28 دولاراً للبرميل؛ وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد على 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد على 30% منذ بداية العام الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم مئة ألف، مع وصول التفشي إلى المزيد من الدول وتصاعد حدة الأضرار الاقتصادية، وبدأت أحياء الأعمال تخلو وتراجعت أسواق الأسهم.

وأحيى الشِّقاق بين أوبك وروسيا المخاوف من شبح انهيار أسعار النفط في 2014، حين تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وكانت أوبك تحث على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020.

وقال وزراء أوبك: إن "من المتوقع أن يساهم المنتجون المستقلون بواقع 500 ألف برميل يومياً من إجمالي الخفض الإضافي".

وكان الاتفاق الجديد سيعني أن تخفيضات إنتاج أوبك ستبلغ إجمالاً 3.6 مليون برميل يومياً، أو ما يُعادل نحو 3.6% من الإمدادات العالمية.

وقال محلّلون لدى إيه.بي.إن أمرو، في تقرير: "اعتباراً من أول أبريل مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون".

وخفض البنك الهولندي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5%، إلى 49 دولاراً للبرميل من توقع سابق عند 58 دولاراً.

لكنّ البنك أشار إلى أن أمين عام أوبك محمد باركيندو، ألمح إلى أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات غير الرسمية بشأن التخفيضات المقترحة في الأسابيع المقبلة.

النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يسجل أكبر انخفاض يومي في أكثر من 11 عامًا
سبق

بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة، بسبب تبعات فيروس كورونا الاقتصادية، وردّت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها؛ سجل خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً.

وجرى تداول ما يزيد على مليون عقد للخام الأمريكي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

ووفقًا لـ"رويترز": سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4%، وتبلغ عند التسوية 45.27 دولاراً للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولاراً أو 10.1%، إلى 41.28 دولاراً للبرميل؛ وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد على 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد على 30% منذ بداية العام الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم مئة ألف، مع وصول التفشي إلى المزيد من الدول وتصاعد حدة الأضرار الاقتصادية، وبدأت أحياء الأعمال تخلو وتراجعت أسواق الأسهم.

وأحيى الشِّقاق بين أوبك وروسيا المخاوف من شبح انهيار أسعار النفط في 2014، حين تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وكانت أوبك تحث على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020.

وقال وزراء أوبك: إن "من المتوقع أن يساهم المنتجون المستقلون بواقع 500 ألف برميل يومياً من إجمالي الخفض الإضافي".

وكان الاتفاق الجديد سيعني أن تخفيضات إنتاج أوبك ستبلغ إجمالاً 3.6 مليون برميل يومياً، أو ما يُعادل نحو 3.6% من الإمدادات العالمية.

وقال محلّلون لدى إيه.بي.إن أمرو، في تقرير: "اعتباراً من أول أبريل مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون".

وخفض البنك الهولندي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5%، إلى 49 دولاراً للبرميل من توقع سابق عند 58 دولاراً.

لكنّ البنك أشار إلى أن أمين عام أوبك محمد باركيندو، ألمح إلى أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات غير الرسمية بشأن التخفيضات المقترحة في الأسابيع المقبلة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:29 PM

النفط يسجل أكبر انخفاض يومي في أكثر من 11 عامًا

شِقاقٌ يُحيِي المخاوفَ من شبح انهيار الأسعار في 2014

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة، بسبب تبعات فيروس كورونا الاقتصادية، وردّت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها؛ سجل خام برنت أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً.

وجرى تداول ما يزيد على مليون عقد للخام الأمريكي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

ووفقًا لـ"رويترز": سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4%، وتبلغ عند التسوية 45.27 دولاراً للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولاراً أو 10.1%، إلى 41.28 دولاراً للبرميل؛ وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد على 4.58 مليون عقد للخام الأمريكي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد على 30% منذ بداية العام الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم مئة ألف، مع وصول التفشي إلى المزيد من الدول وتصاعد حدة الأضرار الاقتصادية، وبدأت أحياء الأعمال تخلو وتراجعت أسواق الأسهم.

وأحيى الشِّقاق بين أوبك وروسيا المخاوف من شبح انهيار أسعار النفط في 2014، حين تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

وكانت أوبك تحث على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020.

وقال وزراء أوبك: إن "من المتوقع أن يساهم المنتجون المستقلون بواقع 500 ألف برميل يومياً من إجمالي الخفض الإضافي".

وكان الاتفاق الجديد سيعني أن تخفيضات إنتاج أوبك ستبلغ إجمالاً 3.6 مليون برميل يومياً، أو ما يُعادل نحو 3.6% من الإمدادات العالمية.

وقال محلّلون لدى إيه.بي.إن أمرو، في تقرير: "اعتباراً من أول أبريل مسموح لجميع منتجي النفط الإنتاج بقدر ما يرغبون".

وخفض البنك الهولندي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2020 بنسبة 15.5%، إلى 49 دولاراً للبرميل من توقع سابق عند 58 دولاراً.

لكنّ البنك أشار إلى أن أمين عام أوبك محمد باركيندو، ألمح إلى أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات غير الرسمية بشأن التخفيضات المقترحة في الأسابيع المقبلة.

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