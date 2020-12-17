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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند  8197.39 نقطة

أرامكو السعودية كانت الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8197.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وسوليدرتي تكافل، والإنماء طوكيو م، وولاء، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والرياض، واللجين، وتبوك الزراعية، ورعاية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.50%.


فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 265.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6560.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم .

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند  8197.39 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8197.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وسوليدرتي تكافل، والإنماء طوكيو م، وولاء، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والرياض، واللجين، وتبوك الزراعية، ورعاية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.50%.


فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 265.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6560.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم .

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:24 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند  8197.39 نقطة

أرامكو السعودية كانت الأكثر نشاطًا بالكمية والقيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 58.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8197.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.4 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 195 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وسوليدرتي تكافل، والإنماء طوكيو م، وولاء، وأسلاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والرياض، واللجين، وتبوك الزراعية، ورعاية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.50%.


فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 265.86 نقطة ليقفل عند مستوى 6560.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم .

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