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"ناجز" يقدم 1.2 مليون خدمة للمستفيدين خلال عام

الاستعلام عن القضايا كان أكثر الخدمات استخداماً

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداماً خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفاً، وخدمة طلباتي 196 ألفاً، وخدمة قضاياي 191 ألفاً، وخدمة مواعيدي 156 ألفاً، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفاً، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفاً، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفاً، إضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفاً.

ويحوي تطبيق "ناجز" أكثر من 40 خدمة عدلية، من أبرزها: خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة "ناجز Najiz.Sa" في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة بأحدث الإمكانات بعيداً عن المعاملات الورقيّة.

يُشار إلى أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية والتواجد في عدة منصات عبر الأجهزة الذكيّة، مما يتيح للمتقدم للخدمة بتسجيل الدخول لمرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقاً لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية.

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"ناجز" يقدم 1.2 مليون خدمة للمستفيدين خلال عام
سبق

تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداماً خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفاً، وخدمة طلباتي 196 ألفاً، وخدمة قضاياي 191 ألفاً، وخدمة مواعيدي 156 ألفاً، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفاً، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفاً، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفاً، إضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفاً.

ويحوي تطبيق "ناجز" أكثر من 40 خدمة عدلية، من أبرزها: خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة "ناجز Najiz.Sa" في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة بأحدث الإمكانات بعيداً عن المعاملات الورقيّة.

يُشار إلى أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية والتواجد في عدة منصات عبر الأجهزة الذكيّة، مما يتيح للمتقدم للخدمة بتسجيل الدخول لمرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقاً لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:46 PM

"ناجز" يقدم 1.2 مليون خدمة للمستفيدين خلال عام

الاستعلام عن القضايا كان أكثر الخدمات استخداماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداماً خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفاً، وخدمة طلباتي 196 ألفاً، وخدمة قضاياي 191 ألفاً، وخدمة مواعيدي 156 ألفاً، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفاً، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفاً، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفاً، إضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفاً.

ويحوي تطبيق "ناجز" أكثر من 40 خدمة عدلية، من أبرزها: خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة "ناجز Najiz.Sa" في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة بأحدث الإمكانات بعيداً عن المعاملات الورقيّة.

يُشار إلى أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الإلكترونية والتواجد في عدة منصات عبر الأجهزة الذكيّة، مما يتيح للمتقدم للخدمة بتسجيل الدخول لمرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقاً لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية.

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