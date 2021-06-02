ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز".

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

"دياب": لبنان في قلب الخطر الشديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-02 ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه. وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز". ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 08:48 PM

"دياب": لبنان في قلب الخطر الشديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه حذَّر من تجاوُز مرحلة التدخُّل





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ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز".

ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.