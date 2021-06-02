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"دياب": لبنان في قلب الخطر الشديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه

حذَّر من تجاوُز مرحلة التدخُّل

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز".

ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

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"دياب": لبنان في قلب الخطر الشديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه
سبق

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز".

ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:48 PM

"دياب": لبنان في قلب الخطر الشديد ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه

حذَّر من تجاوُز مرحلة التدخُّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,036

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اليوم الأربعاء أن لبنان في قلب الخطر الشديد؛ ويحتاج إلى الأشقاء والأصدقاء لإنقاذه.

وقال "دياب" في كلمة بثها التلفزيون: "إما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان وإلا حينها لا ينفع الندم"، وفقًا لـ"رويترز".

ويمرُّ لبنان بأزمة مالية عميقة، تُمثِّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

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