اختتام "أسبوع موريشيوس" في المملكة بتنظيم مؤتمر إعلامي

وزير السياحة: بلادنا ترحب بالسائح السعودي و"دون تأشيرة"

اختتمت هيئة موريشيوس للترويج السياحي "أسبوع موريشيوس في المملكة العربية السعودية" بمؤتمر إعلامي كبير في فندق نارسيس بالرياض.

جاء ذلك بمشاركة وزير السياحة "أنيل كومارسينغ غايان"؛ وسفير جمهورية موريشيوس بالمملكة العربية السعودية محمد إقبال لاتونا؛ ونائب السفير سميم غفار؛ ونائب السكرتير الدائم رشاد مولاي؛ والقنصل الفخري العام لموريشيوس في لبنان سالم بيدون.

بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة "غايان" التي أعرب فيها عن خالص شكره لقيادة المملكة العربية السعودية، على حُسن الاستقبال والتعاون مع الوفد السياحي لجمهورية موريشيوس.

وقال: موريشيوس عالم منفرد مصغّر؛ حيث تتنوّع الثقافات والأديان والمجموعات العرقية في سلامٍ وانسجام، ولا تقدم موريشيوس تجارب فاخرة مميزة فحسب؛ بل تقدم أيضاً -على سبيل المثال وليس الحصر- السياحة البيئية والعلاجية والمنتجعات العلاجية ورياضة المغامرة وبرامج مثيرة للمجموعات، فضلاً عن ملاعب الجولف المذهلة والمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل والصيد والطبيعة والحياة البرية ومغامرات التعلق بالحبل ورحلات السفاري بسيارات الجيب والمشي مع الأسود والقفز بالمظلات، إضافة إلى جميع الأنشطة البحرية التي يمكن الاستمتاع بها.

وأضاف: جميع الأطعمة المقدمة في مطاعم موريشيوس ومحال البيع تكون حلالاً، ويمكن للسعوديين تذوق الأطباق المحلية في أيّ مطعم أو منفذ من اختيارهم دون أيّ مخاوف.

وتفاعل وزير السياحة مع مداخلات الإعلاميين والصحافيين الحضور، شارحاً مواطن الجذب والجمال في ربوع موريشيوس، وما تقدمه موريشيوس من خدمات وأنشطة، كالسياحة البيئية والعلاجية والمنتجعات الخلابة.

وبشّر وزير السياحة جموع مواطني المملكة، بأن السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول لموريشيوس، وأن بإمكانه الإقامة كيفما يشاء في البلاد.

وأشار إلى توافر المقومات كافة في بلاده لخدمة السائح العربي، فضلاً عن الخصوصية التي يمتاز بها السائح السعودي، كتوافر فيلات خاصّة للعائلات وغيرها من الميزات، كما أكّد وزير السياح أن موريشيوس لا يوجد بها أي أمراض مزمنة، كما تتمتع باهتمام ورعاية صحية كاملة.



جدير بالذكر أن عدد الزوّار من المملكة العربية السعودية إلى موريشيوس عام 2018، بلغ 16.507، بزيادة 221 % مقارنة بعدد الزوّار من المملكة العربية السعودية عام 2017 الذي بلغ 5142؛ مما يجعل المملكة العربية السعودية في المرتبة "12" لأهم الأسواق الدولية للمسافرين إلى موريشيوس.