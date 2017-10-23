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شاهد.. بهجة الطفلة "جوري" ترسم صورة جاذبة لمعرض "Rush" للألعاب

جولة لـ"سبق" ترصد ردود أفعال الصغار والكبار مع فعاليات إلكترونية منوعة

اختصرت فرحة الطفلة "جوري" وبهجتها مدى تفاعل زوار معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه، أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض الذي شهد اقبالًا كبيرًا مسجّلًا أرقامًا قياسية في الحضور.

"جوري" ذات الست سنوات التي كانت بصحبة أبيها عبرت لـ"سبق" ببراءة عن سعادتها واستمتاعها بالأجواء الحماسية داخل المعرض.

وقال الطفل تركي لـ"سبق" الذي كان يقف مع شقيقه في طابور انتظارًا لدورهما في دخول لعبتهما المفضلة: إنه جاء للمعرض لخوض منافسات وتحد في لعبته، واصفاً فعاليات وألعاب المعرض بالرائعة، داعياً أقرانه وأصدقائه إلى الحضور والاستمتاع بما يقدمه المعرض من فعاليات وعروض وألعاب.

هذا وكان من بين الحضور الشاب عبدالعزيز المطيري (17 عامًا) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عبر عن سعادته بالتواجد في المعرض واستمتاعه بالألعاب والفعاليات الموجودة، مشيراً إلى أنه لم يجد أي صعوبات في الدخول إلى المعرض رغم الأعداد الكبيرة من الزوار التي توافدت إليه.

وتتنوع فعاليات المعرض بين عروض المسرح وفقرات الرياضيات الإلكترونية ومقابلة المؤثرين ؛ حيث يتفاعل الزوار مع موسيقى "دي جيه" وعروض "هولا هوب" وعرض الدراجات البهلوانية وعروض الكوسبلاي وتحدي الفايز ضد المؤثرين وتحدي "بيجي موبايل".


وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه ،أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة من حسابه بـ"تويتر" ،أمس، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم ، أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وأدعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بهجة الطفلة "جوري" ترسم صورة جاذبة لمعرض "Rush" للألعاب
سبق

اختصرت فرحة الطفلة "جوري" وبهجتها مدى تفاعل زوار معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه، أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض الذي شهد اقبالًا كبيرًا مسجّلًا أرقامًا قياسية في الحضور.

"جوري" ذات الست سنوات التي كانت بصحبة أبيها عبرت لـ"سبق" ببراءة عن سعادتها واستمتاعها بالأجواء الحماسية داخل المعرض.

وقال الطفل تركي لـ"سبق" الذي كان يقف مع شقيقه في طابور انتظارًا لدورهما في دخول لعبتهما المفضلة: إنه جاء للمعرض لخوض منافسات وتحد في لعبته، واصفاً فعاليات وألعاب المعرض بالرائعة، داعياً أقرانه وأصدقائه إلى الحضور والاستمتاع بما يقدمه المعرض من فعاليات وعروض وألعاب.

هذا وكان من بين الحضور الشاب عبدالعزيز المطيري (17 عامًا) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عبر عن سعادته بالتواجد في المعرض واستمتاعه بالألعاب والفعاليات الموجودة، مشيراً إلى أنه لم يجد أي صعوبات في الدخول إلى المعرض رغم الأعداد الكبيرة من الزوار التي توافدت إليه.

وتتنوع فعاليات المعرض بين عروض المسرح وفقرات الرياضيات الإلكترونية ومقابلة المؤثرين ؛ حيث يتفاعل الزوار مع موسيقى "دي جيه" وعروض "هولا هوب" وعرض الدراجات البهلوانية وعروض الكوسبلاي وتحدي الفايز ضد المؤثرين وتحدي "بيجي موبايل".


وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه ،أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة من حسابه بـ"تويتر" ،أمس، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم ، أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وأدعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
02:30 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
03:08 PM

شاهد.. بهجة الطفلة "جوري" ترسم صورة جاذبة لمعرض "Rush" للألعاب

جولة لـ"سبق" ترصد ردود أفعال الصغار والكبار مع فعاليات إلكترونية منوعة

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
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اختصرت فرحة الطفلة "جوري" وبهجتها مدى تفاعل زوار معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه، أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض الذي شهد اقبالًا كبيرًا مسجّلًا أرقامًا قياسية في الحضور.

"جوري" ذات الست سنوات التي كانت بصحبة أبيها عبرت لـ"سبق" ببراءة عن سعادتها واستمتاعها بالأجواء الحماسية داخل المعرض.

وقال الطفل تركي لـ"سبق" الذي كان يقف مع شقيقه في طابور انتظارًا لدورهما في دخول لعبتهما المفضلة: إنه جاء للمعرض لخوض منافسات وتحد في لعبته، واصفاً فعاليات وألعاب المعرض بالرائعة، داعياً أقرانه وأصدقائه إلى الحضور والاستمتاع بما يقدمه المعرض من فعاليات وعروض وألعاب.

هذا وكان من بين الحضور الشاب عبدالعزيز المطيري (17 عامًا) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عبر عن سعادته بالتواجد في المعرض واستمتاعه بالألعاب والفعاليات الموجودة، مشيراً إلى أنه لم يجد أي صعوبات في الدخول إلى المعرض رغم الأعداد الكبيرة من الزوار التي توافدت إليه.

وتتنوع فعاليات المعرض بين عروض المسرح وفقرات الرياضيات الإلكترونية ومقابلة المؤثرين ؛ حيث يتفاعل الزوار مع موسيقى "دي جيه" وعروض "هولا هوب" وعرض الدراجات البهلوانية وعروض الكوسبلاي وتحدي الفايز ضد المؤثرين وتحدي "بيجي موبايل".


وكان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن أن معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" الذي تم إطلاقه ،أمس الجمعة، ضمن فعاليات #موسم_الرياض سجّل أرقامًا قياسية في الحضور.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة من حسابه بـ"تويتر" ،أمس، قال فيها: "لقطات من معرض الألعاب الإلكترونية (Rush) ، زرته اليوم ، أرقام قياسية في الحضور، وفرحة الأطفال غير طبيعية. سعيد بأول معرض في موسم الرياض هذه السنة؛ وأدعوكم لزيارته قبل انتهائه".

ويُقام المعرض في واجهة الرياض إكسبو، وتستمر فعالياته 5 أيام خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، من الـ4 عصرًا إلى الـ12:00 بعد منتصف الليل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,417
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,696
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,986
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,088

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