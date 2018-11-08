قرار من "آل الشيخ".. إنشاء لجنة دائمة للوثائق بـ"الشؤون الإسلامية" برئاسة "باسودان"

تضم في عضويتها عدداً من مديرى العموم وتقوم بإعداد اللوائح التنفيذية.. جمع وفهرسة وتنظيم

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتكوين لجنة دائمة للوثائق بديوان الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، وعضوية عددٍ من مديري العموم بديوان الوزارة.

وينص القرار على ممارسة اللجنة مهمتها المحددة في نظام الوثائق والمحفوظات ولوائح مركز الوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، المتمثلة في إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها وجمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية وخطتي التصنيف والترميز، وإعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة وتنفيذها بعد إقرارها، وتوفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح التنظيمية والعمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كل السبل المؤدية لذلك، والإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.