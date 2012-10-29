ينبع.. طالب سعودي الأول عالميًّا في الحساب الذهني للرياضيات بماليزيا

تنافس مع طلاب وطالبات من مختلف الدول في مهارات الذكاء الذهني

حصد الطالب السعودي يوسف بن هيثم بن يوسف، من ابتدائية مدرسة حسان بن ثابت بمحافظة ينبع، المركز الأول على مستوي العالم في مجال الحساب الذهني في الرياضيات المقام في ماليزيا "أونلاين"، ويهدف لتنمية المهارات الذهنية للأطفال "بنين وبنات".

وحلّ الطالب المتفوق "يوسف" مجموعة من المسائل الرياضية في زمن قصير محدد متنافسًا مع عدد من الطلاب والطالبات على مستوى العالم.

وتعتمد المسابقة على مهارات الذكاء الذهني والإبداع والسرعة والدقة، وقد فاز الطالب السعودي "يوسف" بالمركز الأول على مستوى العالم.

وعبر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي من خلالها عن فخرهم بالطالب المتفوق؛ حيث قال المختص التربوي عماد الشريف: قبل قليل الطالب يوسف هيثم يوسف في الصف الثالث الابتدائي من ‎ينبع حصل على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الحساب الذهني في الرياضيات.. وفوق هام السحب يا بلادي.

و‏ثمن المغردون تحقيق الطالب المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني كمنجز وطني يضاف إلى منجزات بلادنا الغالية في ظل رعاية القيادة الحكيمة.