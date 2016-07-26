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"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج

خلال 14 يومًا 9 مواقع بمكة والمشاعر المقدسة

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم" أكثر من 450 ألف عبوة ماء على حجاج بيت الله الحرام من المياه الصحية المبردة، بإشراف وزارة الحج والعمرة ولجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك ضمن برنامج سقيا الحجاج في حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ، من 1 إلى 14 ذي الحجة.

ويأتي البرنامج في إطار ما تقدّمه المملكة العربية السعودية من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات التي تسهم في راحة ضيوف الرحمن في تحقيق الأمن والأمان لهم؛ حتى يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وشملت نقاط التوزيع تسعة مواقع متفرّقة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام؛ حيث جاءت الإحصائيات على النحو التالي:

أجياد "43720" عبوة، والغزة "36560" عبوة، والجوامع المحيطة بالمسجد الحرام "40000" عبوة، ونقاط تواجد رجال الأمن "9640" عبوة، والمراكز الصحية "30000".

أما ما يتعلق بالمشاعر المقدسة فقد وزعت الجمعية "10800" عبوة في منى، و"10000" عبوة في عرفات، و"6000" عبوة في مزدلفة.

وشارك في التوزيع كوادر وطنية مؤهلة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وضمن الشراكة المجتمعية بين جمعية إكرام عابري سبيل، وشركة "بي أيه إي سيستمز" السعودية المحدودة؛ ساهمت الشركة بتوفير 100 ألف عبوة ماء، ضمن الأعداد الموزّعة خلال الحج في هذا الموسم، كما وزعت الجمعية "85,050" عبوة عصير على ضيوف الرحمن.

يذكر أن إكرام عابري السبيل "مكارم" جمعية خيرية متخصصة تعمل تحت مظلّة وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث تقدم الخدمات الأساسية لعابري السبيل، وتوفير وسائل الراحة لهم وتتبنّى مشروعات حضارية على الطرقات السريعة تعكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة وشعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج
سبق

وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم" أكثر من 450 ألف عبوة ماء على حجاج بيت الله الحرام من المياه الصحية المبردة، بإشراف وزارة الحج والعمرة ولجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك ضمن برنامج سقيا الحجاج في حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ، من 1 إلى 14 ذي الحجة.

ويأتي البرنامج في إطار ما تقدّمه المملكة العربية السعودية من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات التي تسهم في راحة ضيوف الرحمن في تحقيق الأمن والأمان لهم؛ حتى يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وشملت نقاط التوزيع تسعة مواقع متفرّقة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام؛ حيث جاءت الإحصائيات على النحو التالي:

أجياد "43720" عبوة، والغزة "36560" عبوة، والجوامع المحيطة بالمسجد الحرام "40000" عبوة، ونقاط تواجد رجال الأمن "9640" عبوة، والمراكز الصحية "30000".

أما ما يتعلق بالمشاعر المقدسة فقد وزعت الجمعية "10800" عبوة في منى، و"10000" عبوة في عرفات، و"6000" عبوة في مزدلفة.

وشارك في التوزيع كوادر وطنية مؤهلة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وضمن الشراكة المجتمعية بين جمعية إكرام عابري سبيل، وشركة "بي أيه إي سيستمز" السعودية المحدودة؛ ساهمت الشركة بتوفير 100 ألف عبوة ماء، ضمن الأعداد الموزّعة خلال الحج في هذا الموسم، كما وزعت الجمعية "85,050" عبوة عصير على ضيوف الرحمن.

يذكر أن إكرام عابري السبيل "مكارم" جمعية خيرية متخصصة تعمل تحت مظلّة وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث تقدم الخدمات الأساسية لعابري السبيل، وتوفير وسائل الراحة لهم وتتبنّى مشروعات حضارية على الطرقات السريعة تعكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة وشعبها.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:04 PM

"مكارم" توزّع 450 ألف عبوة ماء على الحجيج

خلال 14 يومًا 9 مواقع بمكة والمشاعر المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزعت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم" أكثر من 450 ألف عبوة ماء على حجاج بيت الله الحرام من المياه الصحية المبردة، بإشراف وزارة الحج والعمرة ولجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك ضمن برنامج سقيا الحجاج في حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ، من 1 إلى 14 ذي الحجة.

ويأتي البرنامج في إطار ما تقدّمه المملكة العربية السعودية من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات التي تسهم في راحة ضيوف الرحمن في تحقيق الأمن والأمان لهم؛ حتى يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وشملت نقاط التوزيع تسعة مواقع متفرّقة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام؛ حيث جاءت الإحصائيات على النحو التالي:

أجياد "43720" عبوة، والغزة "36560" عبوة، والجوامع المحيطة بالمسجد الحرام "40000" عبوة، ونقاط تواجد رجال الأمن "9640" عبوة، والمراكز الصحية "30000".

أما ما يتعلق بالمشاعر المقدسة فقد وزعت الجمعية "10800" عبوة في منى، و"10000" عبوة في عرفات، و"6000" عبوة في مزدلفة.

وشارك في التوزيع كوادر وطنية مؤهلة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وضمن الشراكة المجتمعية بين جمعية إكرام عابري سبيل، وشركة "بي أيه إي سيستمز" السعودية المحدودة؛ ساهمت الشركة بتوفير 100 ألف عبوة ماء، ضمن الأعداد الموزّعة خلال الحج في هذا الموسم، كما وزعت الجمعية "85,050" عبوة عصير على ضيوف الرحمن.

يذكر أن إكرام عابري السبيل "مكارم" جمعية خيرية متخصصة تعمل تحت مظلّة وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث تقدم الخدمات الأساسية لعابري السبيل، وتوفير وسائل الراحة لهم وتتبنّى مشروعات حضارية على الطرقات السريعة تعكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة وشعبها.

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