النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك سعود تفرز مشاركات جائزة المهندس طارق القصبي للهندسة

ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع

شرعت جامعة الملك سعود فرز المشاركات في جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية للإعلان عن الفائزين بها في إبريل المقبل، وذلك ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع، وتسعى الجائزة إلى مواكبة التطور العالمي في مجالات الهندسة المدنية من خلال إنجازات علمية تطبيقية، بهدف تحقيق التميز العلمي وخدمة وتطوير المجتمع من خلال توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو تلبية متطلبات التنمية.

وتهدف الجائزة بحسب مؤسسها المهندس طارق القصبي إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات من خلال تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات الهندسة المدنية في المملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقة بين الجامعات السعودية والصناعة والمساهمة في توطين ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الهندسة المدنية.

وأشار القصبي إلى أن الجائزة تستهدف فروع الهندسة المدنية تشمل هندسة الإنشاءات والهندسة الجيوتكنيكية وهندسة مصادر المياه وهندسة البيئة وهندسة النقل وهندسة إدارة التشييد والهندسة المساحية.

وستخضع الأعمال المشاركة في جائزة المهندس طارق القصبي لتحكيم دقيق بفريق من المختصين وفق معايير دقيقة تشمل الصلة بين هدف العمل ومتطلبات القطاع الصناعي وقابلية تنفيذ النتائج والجدوى الاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المحلية.

وبين رئيس اللجنة العلمية في جائزة م. طارق القصبي للهندسة المدنية الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم أن الجائزة تأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تضطلع بها جامعة الملك سعود منذ سنوات لتعزيز مستوى العمل البحثي والرفع به إضافة لدعم جهود الاختراع لمنح كل مبدع ومجتهد فرصة للتقدير المعنوي والمادي بما يحقق تميزاً وريادة في مجال الهندسة المدنية في المملكة، وتفتح الباب لكل ممارس للعمل التعليمي في الجامعات السعودية أو المهندسون الحاصلون على رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة إضافة للباحثين الرئيسيين من طلاب الدراسات العليا داخل وخارج المملكة.

جامعة الملك سعود جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الملك سعود تفرز مشاركات جائزة المهندس طارق القصبي للهندسة
سبق

شرعت جامعة الملك سعود فرز المشاركات في جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية للإعلان عن الفائزين بها في إبريل المقبل، وذلك ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع، وتسعى الجائزة إلى مواكبة التطور العالمي في مجالات الهندسة المدنية من خلال إنجازات علمية تطبيقية، بهدف تحقيق التميز العلمي وخدمة وتطوير المجتمع من خلال توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو تلبية متطلبات التنمية.

وتهدف الجائزة بحسب مؤسسها المهندس طارق القصبي إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات من خلال تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات الهندسة المدنية في المملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقة بين الجامعات السعودية والصناعة والمساهمة في توطين ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الهندسة المدنية.

وأشار القصبي إلى أن الجائزة تستهدف فروع الهندسة المدنية تشمل هندسة الإنشاءات والهندسة الجيوتكنيكية وهندسة مصادر المياه وهندسة البيئة وهندسة النقل وهندسة إدارة التشييد والهندسة المساحية.

وستخضع الأعمال المشاركة في جائزة المهندس طارق القصبي لتحكيم دقيق بفريق من المختصين وفق معايير دقيقة تشمل الصلة بين هدف العمل ومتطلبات القطاع الصناعي وقابلية تنفيذ النتائج والجدوى الاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المحلية.

وبين رئيس اللجنة العلمية في جائزة م. طارق القصبي للهندسة المدنية الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم أن الجائزة تأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تضطلع بها جامعة الملك سعود منذ سنوات لتعزيز مستوى العمل البحثي والرفع به إضافة لدعم جهود الاختراع لمنح كل مبدع ومجتهد فرصة للتقدير المعنوي والمادي بما يحقق تميزاً وريادة في مجال الهندسة المدنية في المملكة، وتفتح الباب لكل ممارس للعمل التعليمي في الجامعات السعودية أو المهندسون الحاصلون على رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة إضافة للباحثين الرئيسيين من طلاب الدراسات العليا داخل وخارج المملكة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:18 PM

جامعة الملك سعود تفرز مشاركات جائزة المهندس طارق القصبي للهندسة

ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
102

شرعت جامعة الملك سعود فرز المشاركات في جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية للإعلان عن الفائزين بها في إبريل المقبل، وذلك ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع، وتسعى الجائزة إلى مواكبة التطور العالمي في مجالات الهندسة المدنية من خلال إنجازات علمية تطبيقية، بهدف تحقيق التميز العلمي وخدمة وتطوير المجتمع من خلال توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو تلبية متطلبات التنمية.

وتهدف الجائزة بحسب مؤسسها المهندس طارق القصبي إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات من خلال تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات الهندسة المدنية في المملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقة بين الجامعات السعودية والصناعة والمساهمة في توطين ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الهندسة المدنية.

وأشار القصبي إلى أن الجائزة تستهدف فروع الهندسة المدنية تشمل هندسة الإنشاءات والهندسة الجيوتكنيكية وهندسة مصادر المياه وهندسة البيئة وهندسة النقل وهندسة إدارة التشييد والهندسة المساحية.

وستخضع الأعمال المشاركة في جائزة المهندس طارق القصبي لتحكيم دقيق بفريق من المختصين وفق معايير دقيقة تشمل الصلة بين هدف العمل ومتطلبات القطاع الصناعي وقابلية تنفيذ النتائج والجدوى الاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المحلية.

وبين رئيس اللجنة العلمية في جائزة م. طارق القصبي للهندسة المدنية الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم أن الجائزة تأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تضطلع بها جامعة الملك سعود منذ سنوات لتعزيز مستوى العمل البحثي والرفع به إضافة لدعم جهود الاختراع لمنح كل مبدع ومجتهد فرصة للتقدير المعنوي والمادي بما يحقق تميزاً وريادة في مجال الهندسة المدنية في المملكة، وتفتح الباب لكل ممارس للعمل التعليمي في الجامعات السعودية أو المهندسون الحاصلون على رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة إضافة للباحثين الرئيسيين من طلاب الدراسات العليا داخل وخارج المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,406
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,003
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,521

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة