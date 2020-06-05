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"بلدية رجال ألمع" تزيل أثار الأمطار الغزيرة على المراكز والقرى

قامت بفتح الطرق وسحب المياه وإزالة الصخور وصيانة الشوارع

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار أمس الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث العديد من الأضرار والتي قامت البلدية بمعالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تلقت 14 بلاغاً على الرقم 940 والتي شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، حيث باشرت البلدية التعامل مع هذه البلاغات مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.

وبين أن البلدية قامت بفتح العديد من الطرق وصيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة للصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين.

أمطار رجال ألمع بلدية رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية رجال ألمع" تزيل أثار الأمطار الغزيرة على المراكز والقرى
سبق

باشرت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار أمس الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث العديد من الأضرار والتي قامت البلدية بمعالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تلقت 14 بلاغاً على الرقم 940 والتي شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، حيث باشرت البلدية التعامل مع هذه البلاغات مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.

وبين أن البلدية قامت بفتح العديد من الطرق وصيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة للصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
12:27 AM

"بلدية رجال ألمع" تزيل أثار الأمطار الغزيرة على المراكز والقرى

قامت بفتح الطرق وسحب المياه وإزالة الصخور وصيانة الشوارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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باشرت بلدية محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير إزالة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار أمس الخميس الموافق 12 شوال 1441هـ وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن المحافظة تعرضت لهطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث العديد من الأضرار والتي قامت البلدية بمعالجتها في كافة القرى والمراكز التابعة لها.

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تلقت 14 بلاغاً على الرقم 940 والتي شملت إغلاقات للطرق وتجمعات للمياه وغيرها، حيث باشرت البلدية التعامل مع هذه البلاغات مدعومة بالعديد من الكوادر البشرية والمعدات.

وبين أن البلدية قامت بفتح العديد من الطرق وصيانتها وسحب كميات من المياه وإزالة للصخور وصيانة الشوارع العامة والطرق المؤدية للقرى والأحياء وكذلك المؤدية للدوائر الحكومية والمراكز الصحية في مراكز وقرى المحافظة فضلاً عن تيسير حركة السير عبر الأودية بما يضمن سلامة المواطنين.

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