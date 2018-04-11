عدد وفيات "كورونا" يقفز فوق الـ 102 ألف والمصابون مليون و700 ألف

ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 376,615.. أمريكا تتصدّر الإصابات

كشف آخر إحصاءات فيروس كورونا عالمياً، أن عدد المصابين بلغ 1,700,770 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 376,615 حالة، وقفز عدد الوفيات فوق الـ 100 ألف؛ مسجلا 102,787 حالة وذلك وفق بيانات يتم تحديثها تلقائياً على مدار اليوم وتنشرها شبكة "سكاي نيوز".

ومنذ بداية الوباء، لجأ أكثر من نصف مليون شخص، إلى الأطباء في الولايات المتحدة التي تعد الأولى في العالم من حيث عدد المصابين.

وبين الدول الخمس الأكثر تضرراً كانت إسبانيا (158.2 ألف) وإيطاليا (147.5 ألف) وفرنسا (125.9 ألف) وألمانيا (122.1 ألف).

وتحتل روسيا المرتبة 17 من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بين الدول الأخرى مع 11917 حالة إصابة في البلاد.

ومن حيث عدد الوفيات، لا تزال الولايات المتحدة هي المتصدّرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 1.4 شخص يتوفون بفعل الفيروس التاجي كل دقيقة في البلاد. وتوفي هناك خلال اليوم الماضي 2108.

وتم الإبلاغ عن تفشي الالتهاب الرئوي COVID-19 الناجم عن نوع جديد من الفيروس التاجي، لأول مرة، في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان- وسط الصين.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي هذا الفيروس يمكن وصفه بأنه جائحة عالمية.