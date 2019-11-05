النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس الملك.. الروضة والجيل يقصيان القادسية والأنوار

تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وتقدم الروضة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق زياد الجمال رد عليه القادسية بتعادل في الدقيقة 33 عن طريق جزائية سجلها إبراهيم الشعيل.

وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية.

تقدم الجيل بهدف إبراهيم الدندن في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الأنوار في الدقيقة 87 عن طريق زيد العثمان.

وفي الأشواط الإضافية سجل خالد الدوسري هدف الفوز للجيل.

كأس الملك فريق الروضة الروضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
كأس الملك.. الروضة والجيل يقصيان القادسية والأنوار
سبق

تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وتقدم الروضة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق زياد الجمال رد عليه القادسية بتعادل في الدقيقة 33 عن طريق جزائية سجلها إبراهيم الشعيل.

وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية.

تقدم الجيل بهدف إبراهيم الدندن في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الأنوار في الدقيقة 87 عن طريق زيد العثمان.

وفي الأشواط الإضافية سجل خالد الدوسري هدف الفوز للجيل.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:07 PM

كأس الملك.. الروضة والجيل يقصيان القادسية والأنوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
222

تأهل فريق الروضة إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف، ضمن دور الـ64 من المسابقة.

وتقدم الروضة بهدف في الدقيقة 14 عن طريق زياد الجمال رد عليه القادسية بتعادل في الدقيقة 33 عن طريق جزائية سجلها إبراهيم الشعيل.

وفي الدور ذاته تأهل فريق الجيل على حساب الأنوار بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية.

تقدم الجيل بهدف إبراهيم الدندن في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الأنوار في الدقيقة 87 عن طريق زيد العثمان.

وفي الأشواط الإضافية سجل خالد الدوسري هدف الفوز للجيل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,966
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,378
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,603

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة