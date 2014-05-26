النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل

فعّلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها؛ بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية؛ بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى أن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات: "عضوية عاملة" وتشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية "انتساب" للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية "طالب" والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال إطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقًا لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية
سبق

فعّلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها؛ بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية؛ بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى أن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات: "عضوية عاملة" وتشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية "انتساب" للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية "طالب" والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال إطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقًا لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:37 AM

التخصصات الصحية تفعّل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
319

فعّلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة تحت إشرافها؛ بهدف أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية؛ بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى أن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات: "عضوية عاملة" وتشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية "انتساب" للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية "طالب" والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال إطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقًا لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,310

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة