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وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية

وقّع وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكلاي سي ويليامز رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال أويل ويل فاركو مذكرة تفاهم بين البرنامج والشركة.

وتهدف المذكرة لتعزيز جهود التعاون في مجال تعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية
سبق

وقّع وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكلاي سي ويليامز رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال أويل ويل فاركو مذكرة تفاهم بين البرنامج والشركة.

وتهدف المذكرة لتعزيز جهود التعاون في مجال تعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
03:08 PM

وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكلاي سي ويليامز رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال أويل ويل فاركو مذكرة تفاهم بين البرنامج والشركة.

وتهدف المذكرة لتعزيز جهود التعاون في مجال تعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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