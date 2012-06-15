"البيئة" تطلق برنامج "حصر" لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية

تهدف إلى بناء قاعدة معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "حصر"؛ لجمع بيانات ومعلومات الأنشطة الحيوانية والزراعية؛ لبناء قاعدة بيانات شاملة تدعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره.

وبينت الوزارة أن ذلك سوف يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى بدأت في الجوف وتبوك، وتستهدف 20 ألف مزرعة، وتبدأ المرحلة الثانية في الرياض.