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إدارة الوحدة تنهي عقد "كارينيو".. وتكلّف "المحياني" بتدريب الفريق

بعد الخسارة أمام النصر

قررت إدارة الوحدة، اليوم الثلاثاء، فسخ العقد مع المدرب الأوروغوياني خوسيه دانييل كارينيو، وتكليف المدرب الوطني عيسى المحياني بتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر نادي الوحدة خبراً صحفياً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيه "بعد تواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السيد دانييل كارينيو مع مجلس إدارة النادي، تم عقد اجتماع مطول بين إدارة النادي والسيد كارينيو حيث توافق الطرفان على فسخ العقد الرابط بينهما بصفة ودية".

وأضاف: "قررت إدارة نادي الوحدة تكليف مساعد المدرب، الوطني السيد عيسى المحياني، للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم وتكليف الكابتن أسامة برناوي مساعدًا له".

ويأتي قرار إقالة كارينيو بعد 3 أيام من الخسارة أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي على إثرها تراجع الفريق للمركز الخامس على جدول الترتيب.

وبدأ كارينيو مدرب النصر والشباب السابق مشواره مع الوحدة في سبتمبر من العام الماضي، وقاده في 24 مباراة، فاز في 14 مناسبة وتعادل مرة واحدة مقابل 9 خسائر.

إدارة الوحدة المدرب الأوروغوياني خوسيه دانييل كارينيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الوحدة تنهي عقد "كارينيو".. وتكلّف "المحياني" بتدريب الفريق
سبق

قررت إدارة الوحدة، اليوم الثلاثاء، فسخ العقد مع المدرب الأوروغوياني خوسيه دانييل كارينيو، وتكليف المدرب الوطني عيسى المحياني بتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر نادي الوحدة خبراً صحفياً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيه "بعد تواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السيد دانييل كارينيو مع مجلس إدارة النادي، تم عقد اجتماع مطول بين إدارة النادي والسيد كارينيو حيث توافق الطرفان على فسخ العقد الرابط بينهما بصفة ودية".

وأضاف: "قررت إدارة نادي الوحدة تكليف مساعد المدرب، الوطني السيد عيسى المحياني، للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم وتكليف الكابتن أسامة برناوي مساعدًا له".

ويأتي قرار إقالة كارينيو بعد 3 أيام من الخسارة أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي على إثرها تراجع الفريق للمركز الخامس على جدول الترتيب.

وبدأ كارينيو مدرب النصر والشباب السابق مشواره مع الوحدة في سبتمبر من العام الماضي، وقاده في 24 مباراة، فاز في 14 مناسبة وتعادل مرة واحدة مقابل 9 خسائر.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:31 PM

إدارة الوحدة تنهي عقد "كارينيو".. وتكلّف "المحياني" بتدريب الفريق

بعد الخسارة أمام النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إدارة الوحدة، اليوم الثلاثاء، فسخ العقد مع المدرب الأوروغوياني خوسيه دانييل كارينيو، وتكليف المدرب الوطني عيسى المحياني بتدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر نادي الوحدة خبراً صحفياً عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيه "بعد تواصل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السيد دانييل كارينيو مع مجلس إدارة النادي، تم عقد اجتماع مطول بين إدارة النادي والسيد كارينيو حيث توافق الطرفان على فسخ العقد الرابط بينهما بصفة ودية".

وأضاف: "قررت إدارة نادي الوحدة تكليف مساعد المدرب، الوطني السيد عيسى المحياني، للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم وتكليف الكابتن أسامة برناوي مساعدًا له".

ويأتي قرار إقالة كارينيو بعد 3 أيام من الخسارة أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي على إثرها تراجع الفريق للمركز الخامس على جدول الترتيب.

وبدأ كارينيو مدرب النصر والشباب السابق مشواره مع الوحدة في سبتمبر من العام الماضي، وقاده في 24 مباراة، فاز في 14 مناسبة وتعادل مرة واحدة مقابل 9 خسائر.

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