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"هيئة الاتصالات" تنفذ أكثر من 1500 جولة خلال أغسطس

استهدفت ضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 1500 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة شروط تقديم الخدمة وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كل المخالفات المرصودة لتأكيد جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبيّنت أن الجولات التفتيشية خلال شهر أغسطس الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين في القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تنفذ أكثر من 1500 جولة خلال أغسطس
سبق

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 1500 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة شروط تقديم الخدمة وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كل المخالفات المرصودة لتأكيد جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبيّنت أن الجولات التفتيشية خلال شهر أغسطس الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين في القطاع.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:04 PM

"هيئة الاتصالات" تنفذ أكثر من 1500 جولة خلال أغسطس

استهدفت ضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 1500 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل؛ للتحقق من تطبيق وثيقة شروط تقديم الخدمة وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى تطبيق وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات.

وأكدت الهيئة استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية وعملها على ضبط المخالفات، وضبط الأجهزة المخالفة المسببة للتداخلات الراديوية من مواقع استخدامها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كل المخالفات المرصودة لتأكيد جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين من خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبيّنت أن الجولات التفتيشية خلال شهر أغسطس الماضي شملت أسواق ومحلات الاتصالات وفروع ومنافذ البيع لمقدمي الخدمات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين في القطاع.

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