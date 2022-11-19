الاتفاق يجدد عقد السلوفاكي فيليب كيش حتى 2022

جددت إدارة نادي الاتفاق عقد اللاعب السلوفاكي فيليب كيش لعامين مقبلين، ويقضي العقد استمرار دفاع اللاعب عن ألوان النواخذة حتى 2022، وجرت مراسم التوقيع مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي، بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

بلغ عدد المباريات التي لعبها كيش مع النواخذة 58 مباراة؛ نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 أهداف.

ميدانياً استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل بالدمام، وسط أجواء ماطرة؛ تحضيراً لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .