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"أسفرت وأنورت" .. الجوازات تدشّن ختم #موسم_الرياض لاستقبال السائحين

"الأحمري": فريق خاص من الموظفين يتحدثون جميع اللغات لخدمة الزوّار

دشّنت المديرية العامة للجوازات الختم الرسمي الخاص بـ #موسم_الرياض للقادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع إدارة موسم الرياض، التي وُجدت وشهدت أول عملية ختم لسائح أجنبي قَدِم إلى المملكة لحضور "موسم الرياض".

ويحمل الختم شعار "موسم الرياض"؛ مضيفاً إليه جملة "أسفرت وأنورت"، وهي الجملة الترحيبية التي يستقبل بها السعوديون ضيوفهم دائماً.

وأوضح المشرف على أعمال التأشيرة السياحية، الرائد ماجد الأحمري؛ أنه تم تشكيل فريق خاص من موظفي الجوازات يتحدثون جميع اللغات للاهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة من أجل الاستمتاع بموسم الرياض، إضافة إلى تعريفهم بالفعاليات وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها السائح القاصد موسم الرياض.

يُذكر أن موسم الرياض انطلق بتاريخ 11 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر 2019م، فيما تتوزّع فعالياته على 12 منطقة تناسب جميع فئات زوّاره.

كما يهدف الموسم إلى إحداث الفرق في قطاع الترفيه على مستوى العالم، وإبراز المملكة كعضوٍ فاعلٍ في هذا المجال بالاستفادة من قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

أسفرت وأنورت الجوازات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أسفرت وأنورت" .. الجوازات تدشّن ختم #موسم_الرياض لاستقبال السائحين
سبق

دشّنت المديرية العامة للجوازات الختم الرسمي الخاص بـ #موسم_الرياض للقادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع إدارة موسم الرياض، التي وُجدت وشهدت أول عملية ختم لسائح أجنبي قَدِم إلى المملكة لحضور "موسم الرياض".

ويحمل الختم شعار "موسم الرياض"؛ مضيفاً إليه جملة "أسفرت وأنورت"، وهي الجملة الترحيبية التي يستقبل بها السعوديون ضيوفهم دائماً.

وأوضح المشرف على أعمال التأشيرة السياحية، الرائد ماجد الأحمري؛ أنه تم تشكيل فريق خاص من موظفي الجوازات يتحدثون جميع اللغات للاهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة من أجل الاستمتاع بموسم الرياض، إضافة إلى تعريفهم بالفعاليات وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها السائح القاصد موسم الرياض.

يُذكر أن موسم الرياض انطلق بتاريخ 11 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر 2019م، فيما تتوزّع فعالياته على 12 منطقة تناسب جميع فئات زوّاره.

كما يهدف الموسم إلى إحداث الفرق في قطاع الترفيه على مستوى العالم، وإبراز المملكة كعضوٍ فاعلٍ في هذا المجال بالاستفادة من قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
08:44 AM

"أسفرت وأنورت" .. الجوازات تدشّن ختم #موسم_الرياض لاستقبال السائحين

"الأحمري": فريق خاص من الموظفين يتحدثون جميع اللغات لخدمة الزوّار

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,931

دشّنت المديرية العامة للجوازات الختم الرسمي الخاص بـ #موسم_الرياض للقادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي، بالتعاون مع إدارة موسم الرياض، التي وُجدت وشهدت أول عملية ختم لسائح أجنبي قَدِم إلى المملكة لحضور "موسم الرياض".

ويحمل الختم شعار "موسم الرياض"؛ مضيفاً إليه جملة "أسفرت وأنورت"، وهي الجملة الترحيبية التي يستقبل بها السعوديون ضيوفهم دائماً.

وأوضح المشرف على أعمال التأشيرة السياحية، الرائد ماجد الأحمري؛ أنه تم تشكيل فريق خاص من موظفي الجوازات يتحدثون جميع اللغات للاهتمام بالسياح القادمين إلى المملكة من أجل الاستمتاع بموسم الرياض، إضافة إلى تعريفهم بالفعاليات وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها السائح القاصد موسم الرياض.

يُذكر أن موسم الرياض انطلق بتاريخ 11 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر 2019م، فيما تتوزّع فعالياته على 12 منطقة تناسب جميع فئات زوّاره.

كما يهدف الموسم إلى إحداث الفرق في قطاع الترفيه على مستوى العالم، وإبراز المملكة كعضوٍ فاعلٍ في هذا المجال بالاستفادة من قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

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