النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة المكرمة صاحبة النصيب الأكبر من المستشفيات والمرافق الصحية.. هذه تفاصيلها

6 حكومية و7 خاصة و8 موسمية واستخدم بعضها لمواجهة كورونا

تستحوذ مكة المكرمة من بين مدن المملكة العربية السعودية، على النصيب الأكبر في عدد المستشفيات والمرافق الصحية، التي كانت ولا تزال تقدم خدماتها للزوار والمعتمرين على مدار العام وفق ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الاهتمام والعناية بزوار وعمّار بيت الله الحرام.

وتحتضن العاصمة المقدسة في جنباتها 5 مستشفيات، هي مستشفى النور التخصصي، وحراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى الصرح الشامخ مدينة الملك عبدالله الطبية، و8 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، إلى جانب 84 مركزاً صحياً بمكة المكرمة، وأكثر من 50 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة، وهي تعتبر موسمية.

ويوجد بمكة المكرمة بجانب المستشفيات الحكومية، 7 مستشفيات خاصة عملاقة، تقوم بخدماتها الطبية.

وبحسب آخر إحصائية تبلغ أسرّة مستشفيات المشاعر المقدسة 1316 سريراً، وكذلك الحال في مستشفيات مكة إذ تشارف على هذا الرقم مجتمعةً.

وتتمتع مكة المكرمة ببنية صحية متينة قوية، ما جعلها في مصاف مدن المملكة، بل على مستوى العالم، لوجود الحرم المكي الشريف وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة، حيث سخرت الدولة كل الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الرعاية الطبية للزوار والمعتمرين.

وبحسب المعلومات، فإن وزارة الصحة استفادت من مستشفى شرق عرفات لتقديم الرعاية الطبية لبعض من مصابي فيروس كورونا المستجد، وجهّزت مستشفيات المشاعر الأخرى وجعلها في حالة تأهب إن استدعت الحاجة لها.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالات الحرجة في مكة المكرمة من جراء فيروس كورونا الجديد لم تتجاوز العشرين حالة، بين 1050 حالة مؤكدة بمكة تم تسجيلها منذ بداية المرض، ويقصد بالحالات الحرجة هي التي تستدعي عناية فائقة طبياً من جهاز تنفس ونحوه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة صاحبة النصيب الأكبر من المستشفيات والمرافق الصحية.. هذه تفاصيلها
سبق

تستحوذ مكة المكرمة من بين مدن المملكة العربية السعودية، على النصيب الأكبر في عدد المستشفيات والمرافق الصحية، التي كانت ولا تزال تقدم خدماتها للزوار والمعتمرين على مدار العام وفق ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الاهتمام والعناية بزوار وعمّار بيت الله الحرام.

وتحتضن العاصمة المقدسة في جنباتها 5 مستشفيات، هي مستشفى النور التخصصي، وحراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى الصرح الشامخ مدينة الملك عبدالله الطبية، و8 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، إلى جانب 84 مركزاً صحياً بمكة المكرمة، وأكثر من 50 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة، وهي تعتبر موسمية.

ويوجد بمكة المكرمة بجانب المستشفيات الحكومية، 7 مستشفيات خاصة عملاقة، تقوم بخدماتها الطبية.

وبحسب آخر إحصائية تبلغ أسرّة مستشفيات المشاعر المقدسة 1316 سريراً، وكذلك الحال في مستشفيات مكة إذ تشارف على هذا الرقم مجتمعةً.

وتتمتع مكة المكرمة ببنية صحية متينة قوية، ما جعلها في مصاف مدن المملكة، بل على مستوى العالم، لوجود الحرم المكي الشريف وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة، حيث سخرت الدولة كل الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الرعاية الطبية للزوار والمعتمرين.

وبحسب المعلومات، فإن وزارة الصحة استفادت من مستشفى شرق عرفات لتقديم الرعاية الطبية لبعض من مصابي فيروس كورونا المستجد، وجهّزت مستشفيات المشاعر الأخرى وجعلها في حالة تأهب إن استدعت الحاجة لها.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالات الحرجة في مكة المكرمة من جراء فيروس كورونا الجديد لم تتجاوز العشرين حالة، بين 1050 حالة مؤكدة بمكة تم تسجيلها منذ بداية المرض، ويقصد بالحالات الحرجة هي التي تستدعي عناية فائقة طبياً من جهاز تنفس ونحوه.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:07 PM

مكة المكرمة صاحبة النصيب الأكبر من المستشفيات والمرافق الصحية.. هذه تفاصيلها

6 حكومية و7 خاصة و8 موسمية واستخدم بعضها لمواجهة كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
15,642

تستحوذ مكة المكرمة من بين مدن المملكة العربية السعودية، على النصيب الأكبر في عدد المستشفيات والمرافق الصحية، التي كانت ولا تزال تقدم خدماتها للزوار والمعتمرين على مدار العام وفق ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الاهتمام والعناية بزوار وعمّار بيت الله الحرام.

وتحتضن العاصمة المقدسة في جنباتها 5 مستشفيات، هي مستشفى النور التخصصي، وحراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى الصرح الشامخ مدينة الملك عبدالله الطبية، و8 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، إلى جانب 84 مركزاً صحياً بمكة المكرمة، وأكثر من 50 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة، وهي تعتبر موسمية.

ويوجد بمكة المكرمة بجانب المستشفيات الحكومية، 7 مستشفيات خاصة عملاقة، تقوم بخدماتها الطبية.

وبحسب آخر إحصائية تبلغ أسرّة مستشفيات المشاعر المقدسة 1316 سريراً، وكذلك الحال في مستشفيات مكة إذ تشارف على هذا الرقم مجتمعةً.

وتتمتع مكة المكرمة ببنية صحية متينة قوية، ما جعلها في مصاف مدن المملكة، بل على مستوى العالم، لوجود الحرم المكي الشريف وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة، حيث سخرت الدولة كل الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الرعاية الطبية للزوار والمعتمرين.

وبحسب المعلومات، فإن وزارة الصحة استفادت من مستشفى شرق عرفات لتقديم الرعاية الطبية لبعض من مصابي فيروس كورونا المستجد، وجهّزت مستشفيات المشاعر الأخرى وجعلها في حالة تأهب إن استدعت الحاجة لها.

وأفادت مصادر طبية بأن الحالات الحرجة في مكة المكرمة من جراء فيروس كورونا الجديد لم تتجاوز العشرين حالة، بين 1050 حالة مؤكدة بمكة تم تسجيلها منذ بداية المرض، ويقصد بالحالات الحرجة هي التي تستدعي عناية فائقة طبياً من جهاز تنفس ونحوه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة