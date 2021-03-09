من ضمنه وثائق حرب الجزائر.. فرنسا تتيح الوصول إلى أرشيفها السري

القرار اتخذه "ماكرون" ويُطَبَّق اعتبارًا من الغد

‬قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري، التي يزيد عمرها على 50 عامًا، خصوصًا تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية؛ عملًا بما أوصى به المؤرخ بنجامين ستورا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24"، أن "ماكرون" اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضيّ قُدمًا اعتبارًا من يوم غد، ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".

وأضافت أن من شأن هذا القرار تقصيرُ مُهَل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية في ما يتعلق خاصة بحرب الجزائر.

وأتى الإعلان بعد أسبوع على اعتراف الرئيس "باسم فرنسا"، بأن الجيش الفرنسي عذّب واغتال المناضل الجزائري علي بومنجل خلال حرب الجزائر في العام 1957.