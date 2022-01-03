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"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

374 إصابة جديدة بـ "كورونا" بمكة.. و56 حالة تعافٍ ولا وفيات

الحالات النشطة بالمنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس بلغت 1486

سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1746 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 47289 إصابة؛ منها 44628 حالة تماثلت للشفاء، و1175 وفاة من جرّاء الفيروس.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 56 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجّل العاصمة المقدّسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي ذلك فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1486 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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374 إصابة جديدة بـ "كورونا" بمكة.. و56 حالة تعافٍ ولا وفيات
سبق

سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1746 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 47289 إصابة؛ منها 44628 حالة تماثلت للشفاء، و1175 وفاة من جرّاء الفيروس.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 56 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجّل العاصمة المقدّسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي ذلك فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1486 حالة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:14 PM

374 إصابة جديدة بـ "كورونا" بمكة.. و56 حالة تعافٍ ولا وفيات

الحالات النشطة بالمنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس بلغت 1486

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,061

سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 1746 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 47289 إصابة؛ منها 44628 حالة تماثلت للشفاء، و1175 وفاة من جرّاء الفيروس.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 56 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجّل العاصمة المقدّسة أي حالة وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي ذلك فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 1486 حالة.

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