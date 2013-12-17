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قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات
سبق

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:32 PM

قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

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