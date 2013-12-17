وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-17 سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة. وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 04:32 PM

قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية





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سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.