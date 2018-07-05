بتوجيه خالد بن سلمان.. السفارة في واشنطن: نتابع واقعة "استشهاد المبتعثيْن غرقاً"

قالت: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين

أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتابع وبتوجيه من السفير الأمير خالد بن سلمان، حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تتابع السفارة بتوجيه من السفير ومن خلال القنصلية في نيويورك حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وأضافت: سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين إلى المملكة. خالص عزائنا لذوي الفقيدين، تغمدهم الله بواسع رحمته.

وكان المبتعثان السعوديان قد توفيا غرقاً في نهر "شيكوبي"؛ في مأساة مروعة شهدتها ولاية ماساتشوستش الأمريكية، حيث كانا يحاولان إنقاذ طفلين قد تعرضا لتيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في النهر يوم الجمعة، وتمكن المبتعثان من إنقاذ الطفلين، لكن التيارات المائية جرفتهما بعيداً عن أعين الناس وسط صرخات الحاضرين وبكائهم.