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بتوجيه خالد بن سلمان.. السفارة في واشنطن: نتابع واقعة "استشهاد المبتعثيْن غرقاً"

قالت: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين

أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتابع وبتوجيه من السفير الأمير خالد بن سلمان، حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تتابع السفارة بتوجيه من السفير ومن خلال القنصلية في نيويورك حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وأضافت: سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين إلى المملكة. خالص عزائنا لذوي الفقيدين، تغمدهم الله بواسع رحمته.

وكان المبتعثان السعوديان قد توفيا غرقاً في نهر "شيكوبي"؛ في مأساة مروعة شهدتها ولاية ماساتشوستش الأمريكية، حيث كانا يحاولان إنقاذ طفلين قد تعرضا لتيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في النهر يوم الجمعة، وتمكن المبتعثان من إنقاذ الطفلين، لكن التيارات المائية جرفتهما بعيداً عن أعين الناس وسط صرخات الحاضرين وبكائهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه خالد بن سلمان.. السفارة في واشنطن: نتابع واقعة "استشهاد المبتعثيْن غرقاً"
سبق

أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتابع وبتوجيه من السفير الأمير خالد بن سلمان، حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تتابع السفارة بتوجيه من السفير ومن خلال القنصلية في نيويورك حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وأضافت: سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين إلى المملكة. خالص عزائنا لذوي الفقيدين، تغمدهم الله بواسع رحمته.

وكان المبتعثان السعوديان قد توفيا غرقاً في نهر "شيكوبي"؛ في مأساة مروعة شهدتها ولاية ماساتشوستش الأمريكية، حيث كانا يحاولان إنقاذ طفلين قد تعرضا لتيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في النهر يوم الجمعة، وتمكن المبتعثان من إنقاذ الطفلين، لكن التيارات المائية جرفتهما بعيداً عن أعين الناس وسط صرخات الحاضرين وبكائهم.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:31 AM

بتوجيه خالد بن سلمان.. السفارة في واشنطن: نتابع واقعة "استشهاد المبتعثيْن غرقاً"

قالت: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,021

أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتابع وبتوجيه من السفير الأمير خالد بن سلمان، حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تتابع السفارة بتوجيه من السفير ومن خلال القنصلية في نيويورك حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكة وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساتشوستس.

وأضافت: سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثمانين إلى المملكة. خالص عزائنا لذوي الفقيدين، تغمدهم الله بواسع رحمته.

وكان المبتعثان السعوديان قد توفيا غرقاً في نهر "شيكوبي"؛ في مأساة مروعة شهدتها ولاية ماساتشوستش الأمريكية، حيث كانا يحاولان إنقاذ طفلين قد تعرضا لتيارات مائية قوية أثناء سباحتهما في النهر يوم الجمعة، وتمكن المبتعثان من إنقاذ الطفلين، لكن التيارات المائية جرفتهما بعيداً عن أعين الناس وسط صرخات الحاضرين وبكائهم.

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