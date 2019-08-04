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ضيوف الملك من العراق ينوهون لدور المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما

خلال استضافتهم ضمن البرنامج بصحبة أكثر من 6380 حاجًّا وحاجة من 77 دولة

نوه عدد من الحجاج العراقيين ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، إلى الدور الريادي الكبير للمملكة وتفانيها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك في ثنايا حديثهم خلال استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1440 في مقر الاستضافة بمكة المكرمة، البالغ عددهم أكثر من 6380 حاجًّا وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

فمن جانبه قال أستاذ الشريعة في العراق محمد الشريف طاهر: "إن المملكة معروفة في تخصصها بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما عهدناه من المملكة هو التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره وتقديره للمملكة أنْ كانت السبب المباشر حيث أكرمهم الله بأن يأتوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

بدوره نوه عبدالباسط زين العابدين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، سائلًا الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وعن برنامج الاستضافة قال عبدالمنعم محمد العباسي: "إن الاستضافة كانت فوق ما تصورنا من حفاوة وإكرام، مشيرًا إلى أن هذه البلاد التي استقبلتنا خير استقبال فلم يمضِ إلا وقت معدود حتى تمكنّا من دخول المملكة بكل حفاوة وتقدير إلى الأراضي الطاهرة، رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن ضيافتها وجميل كرمها خلال وصولنا إلى الأراضي المقدسة.

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ضيوف الملك من العراق ينوهون لدور المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما
سبق

نوه عدد من الحجاج العراقيين ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، إلى الدور الريادي الكبير للمملكة وتفانيها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك في ثنايا حديثهم خلال استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1440 في مقر الاستضافة بمكة المكرمة، البالغ عددهم أكثر من 6380 حاجًّا وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

فمن جانبه قال أستاذ الشريعة في العراق محمد الشريف طاهر: "إن المملكة معروفة في تخصصها بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما عهدناه من المملكة هو التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره وتقديره للمملكة أنْ كانت السبب المباشر حيث أكرمهم الله بأن يأتوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

بدوره نوه عبدالباسط زين العابدين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، سائلًا الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وعن برنامج الاستضافة قال عبدالمنعم محمد العباسي: "إن الاستضافة كانت فوق ما تصورنا من حفاوة وإكرام، مشيرًا إلى أن هذه البلاد التي استقبلتنا خير استقبال فلم يمضِ إلا وقت معدود حتى تمكنّا من دخول المملكة بكل حفاوة وتقدير إلى الأراضي الطاهرة، رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن ضيافتها وجميل كرمها خلال وصولنا إلى الأراضي المقدسة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
06:04 PM

ضيوف الملك من العراق ينوهون لدور المملكة في خدمة الحرمين وقاصديهما

خلال استضافتهم ضمن البرنامج بصحبة أكثر من 6380 حاجًّا وحاجة من 77 دولة

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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نوه عدد من الحجاج العراقيين ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، إلى الدور الريادي الكبير للمملكة وتفانيها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

جاء ذلك في ثنايا حديثهم خلال استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1440 في مقر الاستضافة بمكة المكرمة، البالغ عددهم أكثر من 6380 حاجًّا وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

فمن جانبه قال أستاذ الشريعة في العراق محمد الشريف طاهر: "إن المملكة معروفة في تخصصها بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وما عهدناه من المملكة هو التفاني في خدمة ضيوف الرحمن، مقدماً شكره وتقديره للمملكة أنْ كانت السبب المباشر حيث أكرمهم الله بأن يأتوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

بدوره نوه عبدالباسط زين العابدين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق، سائلًا الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وعن برنامج الاستضافة قال عبدالمنعم محمد العباسي: "إن الاستضافة كانت فوق ما تصورنا من حفاوة وإكرام، مشيرًا إلى أن هذه البلاد التي استقبلتنا خير استقبال فلم يمضِ إلا وقت معدود حتى تمكنّا من دخول المملكة بكل حفاوة وتقدير إلى الأراضي الطاهرة، رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن ضيافتها وجميل كرمها خلال وصولنا إلى الأراضي المقدسة.

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