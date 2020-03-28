بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا"

رصد 1850 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في بلجيكا تسجيل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا" و1850 إصابة.



ووفق "سبوتنيك" يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد؛ جراء الفيروس إلى 353 وفاة فضلاً عن 9134 إصابة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 64 شخصاً منذ يوم أمس؛ بسبب فيروس "كورونا"، ليصل عدد الوفيات في بلجيكا إلى 353 حالة وفاة.



وأضافت: كما تم تأكيد 1850 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حتى الآن لدينا 9134 حالة إصابة بفيروس "كورونا".