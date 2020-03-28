النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا"

رصد 1850 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في بلجيكا تسجيل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا" و1850 إصابة.

ووفق "سبوتنيك" يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد؛ جراء الفيروس إلى 353 وفاة فضلاً عن 9134 إصابة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 64 شخصاً منذ يوم أمس؛ بسبب فيروس "كورونا"، ليصل عدد الوفيات في بلجيكا إلى 353 حالة وفاة.

وأضافت: كما تم تأكيد 1850 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حتى الآن لدينا 9134 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات في بلجيكا تسجيل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا" و1850 إصابة.

ووفق "سبوتنيك" يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد؛ جراء الفيروس إلى 353 وفاة فضلاً عن 9134 إصابة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 64 شخصاً منذ يوم أمس؛ بسبب فيروس "كورونا"، ليصل عدد الوفيات في بلجيكا إلى 353 حالة وفاة.

وأضافت: كما تم تأكيد 1850 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حتى الآن لدينا 9134 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:11 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:42 PM

بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا"

رصد 1850 إصابة خلال 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,053

أعلنت السلطات في بلجيكا تسجيل 64 وفاة جديدة بـ"كورونا" و1850 إصابة.

ووفق "سبوتنيك" يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد؛ جراء الفيروس إلى 353 وفاة فضلاً عن 9134 إصابة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 64 شخصاً منذ يوم أمس؛ بسبب فيروس "كورونا"، ليصل عدد الوفيات في بلجيكا إلى 353 حالة وفاة.

وأضافت: كما تم تأكيد 1850 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حتى الآن لدينا 9134 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,498
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,742

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة