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جرام واحد من الفلفل الأسود يقضي على أخطر مرض عرفه البشر

عند شواء اللحوم أو طهيها

كشفت أبحاث أجرتها جامعة أمريكية مؤخراً، أن جراماً واحداً من الفلفل الأسود، يقضي على المواد الكيميائية المسببة للسرطان، والتي تتشكل عندما تتفحم اللحوم أو يتم طهيها بدرجات حرارة عالية.

واحد جرام

وتحت عنوان "هل الفلفل الأسود صحي؟"، يقول تقرير على موقع قناة "الحرة": إن مجموعةً من الباحثين في جامعة ولاية كانساس، وجدت أن خلط جرام واحد من الفلفل الأسود مع مائة جرام من اللحم البقري المفروم؛ يكاد يقضي تماماً على تكوين المواد المسببة للسرطان أثناء الطهي.

وفي حين يُعتبر هذا المقدار من الفلفل الأسود لاذعاً للغاية بالنسبة للبعض؛ يقول مؤلف الدراسة: إن خلط الفلفل مع الزعتر وإكليل الجبل والأعشاب الأخرى بنفس النسبة، وإضافتها إلى اللحم، يمكن أن يوفر نفس الفوائد المتعلقة بخفض نسبة المواد المسرطنة.

فوائد أخرى

والفلفل يمكن أن يساعد أيضاً على الهضم، وكذلك يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، كما يقول كيث سينغليتاري الأستاذ الفخري للتغذية في جامعة إلينوي الذي كتب لمحة عامة عن البحوث على الفلفل الأسود.

وكذلك تساعد مواد رئيسية تدخل في تركيبة الفلفل الأسود، على تعزيز امتصاص بعض العناصر الغذائية المضادة للالتهابات والأكسدة، وأخرى تساهم في التقليل من مخاطر إصابة الشخص باضطرابات الدماغ وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

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جرام واحد من الفلفل الأسود يقضي على أخطر مرض عرفه البشر
سبق

كشفت أبحاث أجرتها جامعة أمريكية مؤخراً، أن جراماً واحداً من الفلفل الأسود، يقضي على المواد الكيميائية المسببة للسرطان، والتي تتشكل عندما تتفحم اللحوم أو يتم طهيها بدرجات حرارة عالية.

واحد جرام

وتحت عنوان "هل الفلفل الأسود صحي؟"، يقول تقرير على موقع قناة "الحرة": إن مجموعةً من الباحثين في جامعة ولاية كانساس، وجدت أن خلط جرام واحد من الفلفل الأسود مع مائة جرام من اللحم البقري المفروم؛ يكاد يقضي تماماً على تكوين المواد المسببة للسرطان أثناء الطهي.

وفي حين يُعتبر هذا المقدار من الفلفل الأسود لاذعاً للغاية بالنسبة للبعض؛ يقول مؤلف الدراسة: إن خلط الفلفل مع الزعتر وإكليل الجبل والأعشاب الأخرى بنفس النسبة، وإضافتها إلى اللحم، يمكن أن يوفر نفس الفوائد المتعلقة بخفض نسبة المواد المسرطنة.

فوائد أخرى

والفلفل يمكن أن يساعد أيضاً على الهضم، وكذلك يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، كما يقول كيث سينغليتاري الأستاذ الفخري للتغذية في جامعة إلينوي الذي كتب لمحة عامة عن البحوث على الفلفل الأسود.

وكذلك تساعد مواد رئيسية تدخل في تركيبة الفلفل الأسود، على تعزيز امتصاص بعض العناصر الغذائية المضادة للالتهابات والأكسدة، وأخرى تساهم في التقليل من مخاطر إصابة الشخص باضطرابات الدماغ وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:20 AM

جرام واحد من الفلفل الأسود يقضي على أخطر مرض عرفه البشر

عند شواء اللحوم أو طهيها

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
95,841

كشفت أبحاث أجرتها جامعة أمريكية مؤخراً، أن جراماً واحداً من الفلفل الأسود، يقضي على المواد الكيميائية المسببة للسرطان، والتي تتشكل عندما تتفحم اللحوم أو يتم طهيها بدرجات حرارة عالية.

واحد جرام

وتحت عنوان "هل الفلفل الأسود صحي؟"، يقول تقرير على موقع قناة "الحرة": إن مجموعةً من الباحثين في جامعة ولاية كانساس، وجدت أن خلط جرام واحد من الفلفل الأسود مع مائة جرام من اللحم البقري المفروم؛ يكاد يقضي تماماً على تكوين المواد المسببة للسرطان أثناء الطهي.

وفي حين يُعتبر هذا المقدار من الفلفل الأسود لاذعاً للغاية بالنسبة للبعض؛ يقول مؤلف الدراسة: إن خلط الفلفل مع الزعتر وإكليل الجبل والأعشاب الأخرى بنفس النسبة، وإضافتها إلى اللحم، يمكن أن يوفر نفس الفوائد المتعلقة بخفض نسبة المواد المسرطنة.

فوائد أخرى

والفلفل يمكن أن يساعد أيضاً على الهضم، وكذلك يحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة التي تساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، كما يقول كيث سينغليتاري الأستاذ الفخري للتغذية في جامعة إلينوي الذي كتب لمحة عامة عن البحوث على الفلفل الأسود.

وكذلك تساعد مواد رئيسية تدخل في تركيبة الفلفل الأسود، على تعزيز امتصاص بعض العناصر الغذائية المضادة للالتهابات والأكسدة، وأخرى تساهم في التقليل من مخاطر إصابة الشخص باضطرابات الدماغ وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

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