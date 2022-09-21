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أسعار"نارية".. هذه قيمة تذاكر السفر خارج المملكة في إجازة اليوم الوطني

دبي الأعلى سعراً بـ9200 ريال سعودي

تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا جنونيًا، وخاصة لأقرب الوجهات السياحية من المملكة العربية السعودية، وهي دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين، وفقًا لموقع "ويجو" الذي يظهر أسعار شركات الطيران المتجهة إلى المدن المطلوبة.

دبي أغلى التذاكر

وصلت سعر التذكرة إلى دبي (ذهاب وعودة) في اليوم الوطني إلى 9200 ريال سعودي، حيث أظهر الموقع الإلكتروني وصول أقصى تذكرة بالدرجة السياحية إلى هذا المبلغ، مع وجود أسعار أقل ولكن مع ترانزيت أو مواعيد مختلفة وليلية، لا تناسب كثيراً من الأسر، حيث يرتبط وقت الوصول إلى الفندق واستلام الغرف الساعة 12 ظهرًا، مما يجبر المسافرين على السفر صباحًا.

سراييفو

أما البوسنة والهرسك، ومع توجه الكثير إلى هناك، واستبدالها بالسفر إلى تركيا في هذه الفترة، فقد وصلت أسعار التذاكر إلى 7000 ريال في إجازة اليوم الوطني.

شرم الشيخ

ووصلت أسعار تذاكر شرم الشيخ إلى أرقام قياسية، حيث وصلت إلى ما يلامس 5000 ريال، وهو سعر أقصر الأوقات مع الترانزيت.

الدار البيضاء

كما ارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى مدينة الدار البيضاء، لما يقارب 5000 ريال، وأيضًا ليس بشكل مباشر حيث سيضطر المسافرون إلى التوقف في محطة ترانزيت حوالي 6 ساعات، حيث انتهت تذاكر الرحلات المباشرة في إجازة اليوم الوطني.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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أسعار"نارية".. هذه قيمة تذاكر السفر خارج المملكة في إجازة اليوم الوطني
سبق

تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا جنونيًا، وخاصة لأقرب الوجهات السياحية من المملكة العربية السعودية، وهي دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين، وفقًا لموقع "ويجو" الذي يظهر أسعار شركات الطيران المتجهة إلى المدن المطلوبة.

دبي أغلى التذاكر

وصلت سعر التذكرة إلى دبي (ذهاب وعودة) في اليوم الوطني إلى 9200 ريال سعودي، حيث أظهر الموقع الإلكتروني وصول أقصى تذكرة بالدرجة السياحية إلى هذا المبلغ، مع وجود أسعار أقل ولكن مع ترانزيت أو مواعيد مختلفة وليلية، لا تناسب كثيراً من الأسر، حيث يرتبط وقت الوصول إلى الفندق واستلام الغرف الساعة 12 ظهرًا، مما يجبر المسافرين على السفر صباحًا.

سراييفو

أما البوسنة والهرسك، ومع توجه الكثير إلى هناك، واستبدالها بالسفر إلى تركيا في هذه الفترة، فقد وصلت أسعار التذاكر إلى 7000 ريال في إجازة اليوم الوطني.

شرم الشيخ

ووصلت أسعار تذاكر شرم الشيخ إلى أرقام قياسية، حيث وصلت إلى ما يلامس 5000 ريال، وهو سعر أقصر الأوقات مع الترانزيت.

الدار البيضاء

كما ارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى مدينة الدار البيضاء، لما يقارب 5000 ريال، وأيضًا ليس بشكل مباشر حيث سيضطر المسافرون إلى التوقف في محطة ترانزيت حوالي 6 ساعات، حيث انتهت تذاكر الرحلات المباشرة في إجازة اليوم الوطني.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
05:05 PM

أسعار"نارية".. هذه قيمة تذاكر السفر خارج المملكة في إجازة اليوم الوطني

دبي الأعلى سعراً بـ9200 ريال سعودي

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,307

تشهد أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا جنونيًا، وخاصة لأقرب الوجهات السياحية من المملكة العربية السعودية، وهي دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين، وفقًا لموقع "ويجو" الذي يظهر أسعار شركات الطيران المتجهة إلى المدن المطلوبة.

دبي أغلى التذاكر

وصلت سعر التذكرة إلى دبي (ذهاب وعودة) في اليوم الوطني إلى 9200 ريال سعودي، حيث أظهر الموقع الإلكتروني وصول أقصى تذكرة بالدرجة السياحية إلى هذا المبلغ، مع وجود أسعار أقل ولكن مع ترانزيت أو مواعيد مختلفة وليلية، لا تناسب كثيراً من الأسر، حيث يرتبط وقت الوصول إلى الفندق واستلام الغرف الساعة 12 ظهرًا، مما يجبر المسافرين على السفر صباحًا.

سراييفو

أما البوسنة والهرسك، ومع توجه الكثير إلى هناك، واستبدالها بالسفر إلى تركيا في هذه الفترة، فقد وصلت أسعار التذاكر إلى 7000 ريال في إجازة اليوم الوطني.

شرم الشيخ

ووصلت أسعار تذاكر شرم الشيخ إلى أرقام قياسية، حيث وصلت إلى ما يلامس 5000 ريال، وهو سعر أقصر الأوقات مع الترانزيت.

الدار البيضاء

كما ارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى مدينة الدار البيضاء، لما يقارب 5000 ريال، وأيضًا ليس بشكل مباشر حيث سيضطر المسافرون إلى التوقف في محطة ترانزيت حوالي 6 ساعات، حيث انتهت تذاكر الرحلات المباشرة في إجازة اليوم الوطني.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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32,008
200 مليون

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