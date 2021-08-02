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يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

يمثلن الدفعة الثانية عبر برنامج متخصص وفريد على مستوى المملكة

زفّت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ خمس خريجات من بنات الوطن، يمثلن الدفعة الثانية من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفاً به من هيئة التخصصات الصحية، ويعطى بعد الحصول عليه على درجة البكالوريوس.

وتم تخريج دفعة سابقة في عام 2020 (وعددهم خمسة خريجين) أربعة منهم سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة، وتم الاستفادة منهم في مجال تخصصهم؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن عشرة متخصصين.

وتعد الدراسة والتدريب في هذا البرنامج مع برامج أخرى مماثلة له في المستوى والمنفردة بها المدينة الطبية في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب؛ وذلك لما تمتلكه هذه المدينة الطبية من كوادر طبية وطبية مساعدة مؤهلة وتجهيزات طبية عالية في مجالات طبية متخصصة، من بينها الأقسام المسؤولة عن التدريب الإكلينيكي في هذا الدبلوم، وهي قسطرة كهرباء ونظم القلب، وعيادة متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة؛ لمتابعة مرضى القلب الذين لديهم منظمات ضربات قلب بأنواعها المختلفة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم من خلال هذه العيادة.

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يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن
سبق

زفّت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ خمس خريجات من بنات الوطن، يمثلن الدفعة الثانية من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفاً به من هيئة التخصصات الصحية، ويعطى بعد الحصول عليه على درجة البكالوريوس.

وتم تخريج دفعة سابقة في عام 2020 (وعددهم خمسة خريجين) أربعة منهم سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة، وتم الاستفادة منهم في مجال تخصصهم؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن عشرة متخصصين.

وتعد الدراسة والتدريب في هذا البرنامج مع برامج أخرى مماثلة له في المستوى والمنفردة بها المدينة الطبية في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب؛ وذلك لما تمتلكه هذه المدينة الطبية من كوادر طبية وطبية مساعدة مؤهلة وتجهيزات طبية عالية في مجالات طبية متخصصة، من بينها الأقسام المسؤولة عن التدريب الإكلينيكي في هذا الدبلوم، وهي قسطرة كهرباء ونظم القلب، وعيادة متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة؛ لمتابعة مرضى القلب الذين لديهم منظمات ضربات قلب بأنواعها المختلفة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم من خلال هذه العيادة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:59 PM

يتابعن ضربات القلب.. هكذا زفّت مدينة مكة الطبية 5 خريجات من بنات الوطن

يمثلن الدفعة الثانية عبر برنامج متخصص وفريد على مستوى المملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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زفّت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ خمس خريجات من بنات الوطن، يمثلن الدفعة الثانية من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفاً به من هيئة التخصصات الصحية، ويعطى بعد الحصول عليه على درجة البكالوريوس.

وتم تخريج دفعة سابقة في عام 2020 (وعددهم خمسة خريجين) أربعة منهم سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة، وتم الاستفادة منهم في مجال تخصصهم؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن عشرة متخصصين.

وتعد الدراسة والتدريب في هذا البرنامج مع برامج أخرى مماثلة له في المستوى والمنفردة بها المدينة الطبية في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب؛ وذلك لما تمتلكه هذه المدينة الطبية من كوادر طبية وطبية مساعدة مؤهلة وتجهيزات طبية عالية في مجالات طبية متخصصة، من بينها الأقسام المسؤولة عن التدريب الإكلينيكي في هذا الدبلوم، وهي قسطرة كهرباء ونظم القلب، وعيادة متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة؛ لمتابعة مرضى القلب الذين لديهم منظمات ضربات قلب بأنواعها المختلفة، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم من خلال هذه العيادة.

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