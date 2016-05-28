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"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

بعد تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًّا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام ويتلاشى تحت الأفق، وقد تم الادعاء بأنه تم تصويره في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا، مزيف.



وأوضح "أبو زاهرة" أن مصدر الفيديو مجهول، ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية.



وأضاف: "يعرف الجميع أن متوسط المسافة بين القمر والأرض يبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائريًّا تمامًا"، متابعًا: "في بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض - أقرب نقطة من الأرض على مسافة 363,104 كيلومترات، وفي الأوج - أبعد نقطة - على مسافة 405,696 كيلومترًا".



وتابع: "بشكل عام عند اكتمال القمر يقوم العديد من المصورين بعمل تكبير للقمر بالنسبة لجسم بعيد في المقدمة، بحيث يبدو أكبر مقارنة بالمباني أو الأشجار، ومع ذلك يبدو أن الزاوية في الفيديو تجعله يبدو قريبًا جدًّا بشكل غير طبيعي".



وأكمل: "القمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو، ويلاحظ أيضًا في المقطع أنه لا يوجد انعكاس للقمر في البحيرة أدناه، ويظهر ساطعًا جدًّا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق".


وأشار إلى أنه أثناء مرور القمر أمام الكاميرا من جانب إلى الجانب الآخر، يبدو أنه يدور حول محوره ويبدو الجانب البعيد (الخلفي) له مرئيًّا، وهذا غير ممكن؛ لأن القمر مغلق مدّيًّا مع الأرض، ولا يمكننا رؤية سوى وجه واحد للقمر في جميع الأوقات.



وتابع: "بينما يُزعم أن الفيديو من منطقة القطب الشمالي فإن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي ذات تضاريس مختلفة عن القطب الشمالي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًّا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام ويتلاشى تحت الأفق، وقد تم الادعاء بأنه تم تصويره في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا، مزيف.



وأوضح "أبو زاهرة" أن مصدر الفيديو مجهول، ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية.



وأضاف: "يعرف الجميع أن متوسط المسافة بين القمر والأرض يبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائريًّا تمامًا"، متابعًا: "في بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض - أقرب نقطة من الأرض على مسافة 363,104 كيلومترات، وفي الأوج - أبعد نقطة - على مسافة 405,696 كيلومترًا".



وتابع: "بشكل عام عند اكتمال القمر يقوم العديد من المصورين بعمل تكبير للقمر بالنسبة لجسم بعيد في المقدمة، بحيث يبدو أكبر مقارنة بالمباني أو الأشجار، ومع ذلك يبدو أن الزاوية في الفيديو تجعله يبدو قريبًا جدًّا بشكل غير طبيعي".



وأكمل: "القمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو، ويلاحظ أيضًا في المقطع أنه لا يوجد انعكاس للقمر في البحيرة أدناه، ويظهر ساطعًا جدًّا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق".


وأشار إلى أنه أثناء مرور القمر أمام الكاميرا من جانب إلى الجانب الآخر، يبدو أنه يدور حول محوره ويبدو الجانب البعيد (الخلفي) له مرئيًّا، وهذا غير ممكن؛ لأن القمر مغلق مدّيًّا مع الأرض، ولا يمكننا رؤية سوى وجه واحد للقمر في جميع الأوقات.



وتابع: "بينما يُزعم أن الفيديو من منطقة القطب الشمالي فإن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي ذات تضاريس مختلفة عن القطب الشمالي".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
07:01 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:17 PM

"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

بعد تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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9,416

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 36 ثانية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه القمر على مسافة قريبة جدًّا من سطح الأرض قبل أن يحجب الشمس ويتسبب في لحظة من الظلام ويتلاشى تحت الأفق، وقد تم الادعاء بأنه تم تصويره في القطب الشمالي ما بين روسيا وكندا، مزيف.



وأوضح "أبو زاهرة" أن مصدر الفيديو مجهول، ومع ذلك من السهل تحديد أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة برنامج حاسوبي مع إضافة مؤثرات صوتية.



وأضاف: "يعرف الجميع أن متوسط المسافة بين القمر والأرض يبلغ 382,900 كيلومتر، ومداره حول الأرض ليس دائريًّا تمامًا"، متابعًا: "في بعض الأحيان يكون عند نقطة الحضيض - أقرب نقطة من الأرض على مسافة 363,104 كيلومترات، وفي الأوج - أبعد نقطة - على مسافة 405,696 كيلومترًا".



وتابع: "بشكل عام عند اكتمال القمر يقوم العديد من المصورين بعمل تكبير للقمر بالنسبة لجسم بعيد في المقدمة، بحيث يبدو أكبر مقارنة بالمباني أو الأشجار، ومع ذلك يبدو أن الزاوية في الفيديو تجعله يبدو قريبًا جدًّا بشكل غير طبيعي".



وأكمل: "القمر لا يقترب من الأرض كما هو معروض في الفيديو، ويلاحظ أيضًا في المقطع أنه لا يوجد انعكاس للقمر في البحيرة أدناه، ويظهر ساطعًا جدًّا على الرغم من وجود الشمس فوق الأفق".


وأشار إلى أنه أثناء مرور القمر أمام الكاميرا من جانب إلى الجانب الآخر، يبدو أنه يدور حول محوره ويبدو الجانب البعيد (الخلفي) له مرئيًّا، وهذا غير ممكن؛ لأن القمر مغلق مدّيًّا مع الأرض، ولا يمكننا رؤية سوى وجه واحد للقمر في جميع الأوقات.



وتابع: "بينما يُزعم أن الفيديو من منطقة القطب الشمالي فإن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي ذات تضاريس مختلفة عن القطب الشمالي".

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