النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
07:16 PM

شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
441

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة