في أول أيام تفعيل المنع.. مكافحة تدخين جامعة "أم القرى" تضبط عدة مخالفات

شملت موظفين وطلابًا تجاوز عددهم 21 مخالفًا.. وضعت اللوحات التحذيرية

ضبطت جامعة أم القرى، في أول يوم لتنفيذ قرار منع التدخين داخل حرمها الجامعي، عددًا من الموظفين والطلاب المخالفين لأنظمة ولوائح منع التدخين، والذي تم تنفيذه اليوم بشكل فعلي في أروقة الجامعة.

بشكل فعلي.. تفعّل لجنة مكافحة التدخين بجامعة "أم القرى" قرار المنع، وتضبط عددًا من المخالفين.

وعلمت "سبق" أنه تم ضبط 21 مخالفة ما بين صفوف الطلاب والطالبات، مع بدء مرحلة ضبط المخالفات وتسجيل الغرامات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ومشاركة جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين؛ فيما تم توجيه المخالفين للعلاج في العيادة المتنقلة في الجامعة والتي توجد في مبنى الأنشطة الطلابية.

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت في وقت سابق أن قرار منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيسي في العابدية وكذلك فروعها في المحافظات يبدأ بشكل فعلي في الثاني من شهر شعبان الجاري.

وتنتظر المخالفين غرامة مالية قدرها 200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية، ويقوم عليه رجال أمن الجامعة الذين تم تدريبهم عليه منذ وقت قبل البدء في تطبيق قرار منع التدخين.

وهرعت الجامعة في تركيب اللوحات التحذيرية في الممرات والأماكن الرئيسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال الأيام الماضية؛ ويشمل المنع الجامعة في مقرها الرئيسي بالعابدية، وشطر الطالبات، إلى جانب فروع الجامعة في محافظات منطقة مكة المكرمة.

وكان رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي، قد صرح في وقت سابق لـ"سبق" بأن منع التدخين في الحرم الجامعي جاء وفقًا لنظام مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن التعليمية وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام، إلى جانب حرص جامعة أم القرى على منسوبيها وطلابها والاهتمام بصحتهم.

ولفت "السلمي"، حينها، إلى أن قرار منع التدخين يشمل فروع الجامعة في المحافظات، وينطبق عليها مثل ما ينطبق على الجامعة بمقرها الرئيسي في العابدية؛ مطالبًا منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات بالتعاون مع أهداف اللجنة والوصول إلى النتائج المطلوبة؛ حتى تكون جامعة أم القرى بلا تدخين.