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موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق

توقع أن تراوح الحرارة على منطقتَي الرياض والقصيم بين 44° و46°

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".

وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".

وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:24 AM

موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق

توقع أن تراوح الحرارة على منطقتَي الرياض والقصيم بين 44° و46°

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,047

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".

وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".

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