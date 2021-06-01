موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق

توقع أن تراوح الحرارة على منطقتَي الرياض والقصيم بين 44° و46°

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".

وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".