موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق
توقع أن تراوح الحرارة على منطقتَي الرياض والقصيم بين 44° و46°
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".
وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".
موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-01
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".
وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:24 AM
موجة حر قوية.. "الحصيني": شرارتها اليوم وتأثيرها الأكبر بهذه المناطق
توقع أن تراوح الحرارة على منطقتَي الرياض والقصيم بين 44° و46°
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ابتداءً من اليوم الأربعاء موجة حر قوية، إلا أن يصرفها الله.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكويت وجنوب شرق العراق، الحرارة المتوقعة عليها تراوح بين 44° و46°".
وتابع: "يليها منطقتا الرياض والقصيم، ومتوقع أن تراوح الحرارة بين 44° و46°".