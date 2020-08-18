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الأخضر الشاب يكسب الوحدة برباعية .. ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بنادي الوحدة بنتيجة 4-1، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق فيصل الغامدي، وهيثم عسيري، وعيسى الذكرالله "هدفين"، بعد أن افتتح فريق الوحدة التسجيل أولاً.

وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: رائد أزيبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي فؤاد، ونواف المطيري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وهزاع الغامدي، ومحمد مران.

من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يكسب الوحدة برباعية .. ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا
سبق

كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بنادي الوحدة بنتيجة 4-1، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق فيصل الغامدي، وهيثم عسيري، وعيسى الذكرالله "هدفين"، بعد أن افتتح فريق الوحدة التسجيل أولاً.

وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: رائد أزيبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي فؤاد، ونواف المطيري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وهزاع الغامدي، ومحمد مران.

من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
11:25 PM

الأخضر الشاب يكسب الوحدة برباعية .. ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء ، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بنادي الوحدة بنتيجة 4-1، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق فيصل الغامدي، وهيثم عسيري، وعيسى الذكرالله "هدفين"، بعد أن افتتح فريق الوحدة التسجيل أولاً.

وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: رائد أزيبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي فؤاد، ونواف المطيري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وخليل العبسي، وأحمد بصاص، وهزاع الغامدي، ومحمد مران.

من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت الأخضر في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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