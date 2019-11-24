تركي آل الشيخ يدعو رؤساء الهلال السابقين وأساطيره للاحتفال بـ"بطل آسيا"

سيحيي الحفل الفنانون رابح صقر وماجد المهندس وحسين الجسمي وراشد الفارس

يحتفي #موسم_الرياض يوم الخميس المقبل 28 نوفمبر، بتحقيق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، بإقامة "ليلة زعيم آسيا الهلال"، على مسرح محمد عبده في منطقة "الرياض بوليفارد".

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، دعوة كل رؤساء نادي الهلال وأعضاء الشرف ونجوم وأساطير الهلال السابقين، حيث سيحيي "ليلة زعيم آسيا الهلال" نخبة من الفنانين هم: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، وراشد الفارس.





وكانت إدارة موسم الرياض قد قررت اليوم الأحد تقديم خصم 50% على تذاكر دخول منطقة "الرياض بوليفارد"، وكذلك مطاعم ومقاهي ومتاجر المنطقة، فور تحقيق الهلال للقب، حيث احتفلت الجماهير الهلالية في المنطقة ما جعلها تصل إلى طاقتها الاستيعابية خلال ساعات قليلة بسبب كثافة الزوار.