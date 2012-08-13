النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحي

توزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول للعيد عبر مراحل وقنوات محددة

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.

وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحي
سبق

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.

وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:29 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:06 PM

"مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحي

توزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول للعيد عبر مراحل وقنوات محددة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
1
5,238

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.

وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,787
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,735
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,709
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,818

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة