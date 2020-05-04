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"كريم" تسرّح 31% من عامليها

أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".

يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

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"كريم" تسرّح 31% من عامليها
سبق

أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".

يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:40 PM

"كريم" تسرّح 31% من عامليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".

يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

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