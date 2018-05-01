النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الجوف" يحذّر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا

مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية

حذّرت مديرية الدفاع المدني في الجوف، من تنبيه متقدم يتعلق بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على سكاكا، تشمل: (القريات، وطبرجل، والأجزاء المجاورة لها).

وقال المتحدث الإعلامي باسم "مدني الجوف" المقدم معيش بن نمر الرويلي التنبيه المتقدم الوارد من الأرصاد يبدأ من الساعة السادسة اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ، ويستمر إلى الساعة (٠٠:٠٠) ليوم الخميس الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ.

وأضاف: تتمثل هذه التنبيهات في هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وأردف: الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر خاصة بالنسبة لمرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، كما يجب تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة، وأوصى بعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا عند الضرورة.

وشدد على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها؛ مشيراً إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر يمكن متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الجوف" يحذّر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني في الجوف، من تنبيه متقدم يتعلق بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على سكاكا، تشمل: (القريات، وطبرجل، والأجزاء المجاورة لها).

وقال المتحدث الإعلامي باسم "مدني الجوف" المقدم معيش بن نمر الرويلي التنبيه المتقدم الوارد من الأرصاد يبدأ من الساعة السادسة اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ، ويستمر إلى الساعة (٠٠:٠٠) ليوم الخميس الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ.

وأضاف: تتمثل هذه التنبيهات في هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وأردف: الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر خاصة بالنسبة لمرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، كما يجب تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة، وأوصى بعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا عند الضرورة.

وشدد على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها؛ مشيراً إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر يمكن متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
01:18 PM

"مدني الجوف" يحذّر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا

مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
1,052

حذّرت مديرية الدفاع المدني في الجوف، من تنبيه متقدم يتعلق بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على سكاكا، تشمل: (القريات، وطبرجل، والأجزاء المجاورة لها).

وقال المتحدث الإعلامي باسم "مدني الجوف" المقدم معيش بن نمر الرويلي التنبيه المتقدم الوارد من الأرصاد يبدأ من الساعة السادسة اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ، ويستمر إلى الساعة (٠٠:٠٠) ليوم الخميس الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ.

وأضاف: تتمثل هذه التنبيهات في هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وأردف: الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر خاصة بالنسبة لمرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، كما يجب تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة، وأوصى بعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا عند الضرورة.

وشدد على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها؛ مشيراً إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر يمكن متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,383
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,070
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,166
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,286

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة