كتلة تتوغل .. "المسند": استقرار جوي يسود المملكة عدا هاتين المنطقتين

فيما توقعت "الأرصاد" تفاوتات بين رعدية ممطرة وانخفاض حرارة وغبار

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة استقرار جوي عام تسود معظم مناطق المملكة عدا منطقتَي جازان وعسير.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "عدا منطقتي #جازان و#عسير، متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم المناطق، وكتلة هوائية جافة وباردة نسبياً تتوغل إلى أجواء #السعودية، وتؤثر في المناطق الشمالية حالياً، وتزحف شرقاً وجنوباً، وذروتها يوم غد في الوسطى.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ومناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة, كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال وغرب وأجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها تُصحب برياح نشطة مثيرة للغبار, كما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.