بالصور.. "تعليم الأفلاج" تعقد برنامج "سلامتي في نقلي"

لـ60 سائقًا ومشرفًا

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، ممثلةً بقسم خدمات الطلاب، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا، استهدف 60 مشرف نقل وسائق حافلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم خدمات الطلاب بـ"تعليم الأفلاج" مسفر فهاد العرجاني، ومشرف شركة تطوير النقل التعليمي محمد الحقباني، ومشرفي شركة حافل ‏للنقل عبدالله الكبرى وأحمد آل سهل.

ويأتي البرنامج التدريبي تحت شعار "سلامتي في نقلي"؛ للتعريف بوسائل السلامة في النقل المدرسي وكيفية العمل بها، وطرق السلامة المرورية.

وقدّم مشرف النقل المدرسي بتال بن سعيد الزعبي، نصائح وتوجيهات لولي الأمر وللطالب ولمشرف النقل بالمدرسة ولسائقي الحافلات.

وأكد أن سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ‏فوق كل اعتبار، ولن تقبل الإدارة بحدوث أي ضرر لا سمح الله يهدد سلامتهم.

وأكد "الزعبي" على مشرف النقل بالمدارس ضرورة توعية وتدريب الطلاب على حالات الطوارئ ووسائل السلامة في النقل المدرسي وطريقة الصعود والنزول من الحافلة وكيفية تصرف الطالب عند الاحتجاز داخل الحافلة عن طريق النشرات والمطويات ‏التوعوية والكلمات التوجيهية في الإذاعة المدرسية وعرض مقاطع فيديو إرشادية في الأنشطة اللاصفية.

من جهته، تحدث مشرف شركة تطوير محمد الحقباني، عن مهام مشرف النقل وسائق الحافلة، حسب دليل شركة تطوير النقل تعليمي، القائمة بعملية النقل بأبرز الملاحظات على السائقين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وشهد البرنامج التدريبي ورش عمل قُدمت من منسوبي مرور المحافظة، حيث أكدوا ضرورة التقيد بأنظمة المرور والالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بالإشارات المرورية وخطورة عكس السير لأي سبب كان.

كما تحدث منسوب الدفاع المدني عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وكيفية استخدام‏ طفاية الحريق.