النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "تعليم الأفلاج" تعقد برنامج "سلامتي في نقلي"

لـ60 سائقًا ومشرفًا

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، ممثلةً بقسم خدمات الطلاب، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا، استهدف 60 مشرف نقل وسائق حافلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم خدمات الطلاب بـ"تعليم الأفلاج" مسفر فهاد العرجاني، ومشرف شركة تطوير النقل التعليمي محمد الحقباني، ومشرفي شركة حافل ‏للنقل عبدالله الكبرى وأحمد آل سهل.

ويأتي البرنامج التدريبي تحت شعار "سلامتي في نقلي"؛ للتعريف بوسائل السلامة في النقل المدرسي وكيفية العمل بها، وطرق السلامة المرورية.

وقدّم مشرف النقل المدرسي بتال بن سعيد الزعبي، نصائح وتوجيهات لولي الأمر وللطالب ولمشرف النقل بالمدرسة ولسائقي الحافلات.

وأكد أن سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ‏فوق كل اعتبار، ولن تقبل الإدارة بحدوث أي ضرر لا سمح الله يهدد سلامتهم.

وأكد "الزعبي" على مشرف النقل بالمدارس ضرورة توعية وتدريب الطلاب على حالات الطوارئ ووسائل السلامة في النقل المدرسي وطريقة الصعود والنزول من الحافلة وكيفية تصرف الطالب عند الاحتجاز داخل الحافلة عن طريق النشرات والمطويات ‏التوعوية والكلمات التوجيهية في الإذاعة المدرسية وعرض مقاطع فيديو إرشادية في الأنشطة اللاصفية.

من جهته، تحدث مشرف شركة تطوير محمد الحقباني، عن مهام مشرف النقل وسائق الحافلة، حسب دليل شركة تطوير النقل تعليمي، القائمة بعملية النقل بأبرز الملاحظات على السائقين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وشهد البرنامج التدريبي ورش عمل قُدمت من منسوبي مرور المحافظة، حيث أكدوا ضرورة التقيد بأنظمة المرور والالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بالإشارات المرورية وخطورة عكس السير لأي سبب كان.

كما تحدث منسوب الدفاع المدني عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وكيفية استخدام‏ طفاية الحريق.

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "تعليم الأفلاج" تعقد برنامج "سلامتي في نقلي"
سبق

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، ممثلةً بقسم خدمات الطلاب، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا، استهدف 60 مشرف نقل وسائق حافلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم خدمات الطلاب بـ"تعليم الأفلاج" مسفر فهاد العرجاني، ومشرف شركة تطوير النقل التعليمي محمد الحقباني، ومشرفي شركة حافل ‏للنقل عبدالله الكبرى وأحمد آل سهل.

ويأتي البرنامج التدريبي تحت شعار "سلامتي في نقلي"؛ للتعريف بوسائل السلامة في النقل المدرسي وكيفية العمل بها، وطرق السلامة المرورية.

وقدّم مشرف النقل المدرسي بتال بن سعيد الزعبي، نصائح وتوجيهات لولي الأمر وللطالب ولمشرف النقل بالمدرسة ولسائقي الحافلات.

وأكد أن سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ‏فوق كل اعتبار، ولن تقبل الإدارة بحدوث أي ضرر لا سمح الله يهدد سلامتهم.

وأكد "الزعبي" على مشرف النقل بالمدارس ضرورة توعية وتدريب الطلاب على حالات الطوارئ ووسائل السلامة في النقل المدرسي وطريقة الصعود والنزول من الحافلة وكيفية تصرف الطالب عند الاحتجاز داخل الحافلة عن طريق النشرات والمطويات ‏التوعوية والكلمات التوجيهية في الإذاعة المدرسية وعرض مقاطع فيديو إرشادية في الأنشطة اللاصفية.

من جهته، تحدث مشرف شركة تطوير محمد الحقباني، عن مهام مشرف النقل وسائق الحافلة، حسب دليل شركة تطوير النقل تعليمي، القائمة بعملية النقل بأبرز الملاحظات على السائقين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وشهد البرنامج التدريبي ورش عمل قُدمت من منسوبي مرور المحافظة، حيث أكدوا ضرورة التقيد بأنظمة المرور والالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بالإشارات المرورية وخطورة عكس السير لأي سبب كان.

كما تحدث منسوب الدفاع المدني عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وكيفية استخدام‏ طفاية الحريق.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
06:00 PM

بالصور.. "تعليم الأفلاج" تعقد برنامج "سلامتي في نقلي"

لـ60 سائقًا ومشرفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
118

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، ممثلةً بقسم خدمات الطلاب، اليوم الثلاثاء، برنامجًا تدريبيًا، استهدف 60 مشرف نقل وسائق حافلة.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم خدمات الطلاب بـ"تعليم الأفلاج" مسفر فهاد العرجاني، ومشرف شركة تطوير النقل التعليمي محمد الحقباني، ومشرفي شركة حافل ‏للنقل عبدالله الكبرى وأحمد آل سهل.

ويأتي البرنامج التدريبي تحت شعار "سلامتي في نقلي"؛ للتعريف بوسائل السلامة في النقل المدرسي وكيفية العمل بها، وطرق السلامة المرورية.

وقدّم مشرف النقل المدرسي بتال بن سعيد الزعبي، نصائح وتوجيهات لولي الأمر وللطالب ولمشرف النقل بالمدرسة ولسائقي الحافلات.

وأكد أن سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ‏فوق كل اعتبار، ولن تقبل الإدارة بحدوث أي ضرر لا سمح الله يهدد سلامتهم.

وأكد "الزعبي" على مشرف النقل بالمدارس ضرورة توعية وتدريب الطلاب على حالات الطوارئ ووسائل السلامة في النقل المدرسي وطريقة الصعود والنزول من الحافلة وكيفية تصرف الطالب عند الاحتجاز داخل الحافلة عن طريق النشرات والمطويات ‏التوعوية والكلمات التوجيهية في الإذاعة المدرسية وعرض مقاطع فيديو إرشادية في الأنشطة اللاصفية.

من جهته، تحدث مشرف شركة تطوير محمد الحقباني، عن مهام مشرف النقل وسائق الحافلة، حسب دليل شركة تطوير النقل تعليمي، القائمة بعملية النقل بأبرز الملاحظات على السائقين وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

وشهد البرنامج التدريبي ورش عمل قُدمت من منسوبي مرور المحافظة، حيث أكدوا ضرورة التقيد بأنظمة المرور والالتزام بالسرعة المحددة والتقيد بالإشارات المرورية وخطورة عكس السير لأي سبب كان.

كما تحدث منسوب الدفاع المدني عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وكيفية استخدام‏ طفاية الحريق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,961
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,907
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,108

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة