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"الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول

تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية

أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية.

وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID).

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول
سبق

أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية.

وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID).

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:51 PM

"الجمارك" تسمح بعبور شاحنات "الترانزيت" من جميع الدول

تنفيذاً للأمر السامي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,541

أعلنت الجمارك السعودية عن السماح بدخول الشاحنات القادمة للمملكة والعابرة لأراضيها (الترانزيت) من جميع الدول، وذلك تخفيفاً للإجراءات الاحتزازية المطبقة في المنافذ البرية.

وأوضحت "الجمارك" أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك بمناسبة تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية، وهو يشمل تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمة من المملكة (مبدأ المعاملة بالمثل)، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس كورونا المستجد(19-COVID).

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