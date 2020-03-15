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لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تدعو الجميع للقيام بواجبهم الوطني ومساندة جهود التصدي للفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 156 ألف حالة تم رصدها في 149 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 74 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 5800 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (103) حالات مؤكدة، شفيت منها (3) حالات بحمد الله، وتبقى (100) حالة معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، وبحمد الله حالة المريض بالعناية المركزة تواصل التحسن والاستجابة للخطة العلاجية.

48 من الذكور و55 من الإناث.

جميعهم بالغون (متوسط أعمار 50 عاماً) باستثناء طفلين.

من بينهم 48 من السعوديين، و55 من غير السعوديين (مصر 48، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1) ارتبطت معظم الحالات (85) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (18) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر 670 ألف مسافر عبر المنافذ.

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس "كورونا" الجديد أكثر من 150 ألفاً.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي :

أولاً: تجنب المصافحة.

ثانيا: مداومة غسل اليدين.

ثالثاً: البعد عن التجمعات.

رابعاً: لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وأن كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تدعو الجميع للقيام بواجبهم الوطني ومساندة جهود التصدي للفيروس
سبق

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 156 ألف حالة تم رصدها في 149 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 74 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 5800 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (103) حالات مؤكدة، شفيت منها (3) حالات بحمد الله، وتبقى (100) حالة معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، وبحمد الله حالة المريض بالعناية المركزة تواصل التحسن والاستجابة للخطة العلاجية.

48 من الذكور و55 من الإناث.

جميعهم بالغون (متوسط أعمار 50 عاماً) باستثناء طفلين.

من بينهم 48 من السعوديين، و55 من غير السعوديين (مصر 48، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1) ارتبطت معظم الحالات (85) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (18) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر 670 ألف مسافر عبر المنافذ.

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس "كورونا" الجديد أكثر من 150 ألفاً.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي :

أولاً: تجنب المصافحة.

ثانيا: مداومة غسل اليدين.

ثالثاً: البعد عن التجمعات.

رابعاً: لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وأن كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:23 PM

لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تدعو الجميع للقيام بواجبهم الوطني ومساندة جهود التصدي للفيروس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 156 ألف حالة تم رصدها في 149 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 74 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 5800 حالة.

وأضاف أنه سجل في المملكة حتى الآن (103) حالات مؤكدة، شفيت منها (3) حالات بحمد الله، وتبقى (100) حالة معزولة صحياً وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة، وبحمد الله حالة المريض بالعناية المركزة تواصل التحسن والاستجابة للخطة العلاجية.

48 من الذكور و55 من الإناث.

جميعهم بالغون (متوسط أعمار 50 عاماً) باستثناء طفلين.

من بينهم 48 من السعوديين، و55 من غير السعوديين (مصر 48، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1) ارتبطت معظم الحالات (85) بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشاراً للفيروس، وكانت (18) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

وأضاف أنه تم فحص وفرز أكثر 670 ألف مسافر عبر المنافذ.

كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس "كورونا" الجديد أكثر من 150 ألفاً.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي :

أولاً: تجنب المصافحة.

ثانيا: مداومة غسل اليدين.

ثالثاً: البعد عن التجمعات.

رابعاً: لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وأن كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة.

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