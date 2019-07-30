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"الفيصل" يؤكد ضرورة تضافر كل الجهود لتسهيل خدمات الحجاج

مجلس منطقة مكة يوافق على إقامة ملتقى الحج لبحث الأفكار التطويرية

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وبالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، ويهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

وترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس.

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات المعنية كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة يتم خلاله بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز.

وتمت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف.

وناقش المشاركون الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يؤكد ضرورة تضافر كل الجهود لتسهيل خدمات الحجاج
سبق

وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وبالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، ويهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

وترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس.

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات المعنية كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة يتم خلاله بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز.

وتمت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف.

وناقش المشاركون الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:27 PM

"الفيصل" يؤكد ضرورة تضافر كل الجهود لتسهيل خدمات الحجاج

مجلس منطقة مكة يوافق على إقامة ملتقى الحج لبحث الأفكار التطويرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وافق مجلس منطقة مكة المكرمة على إقامة ملتقى الحج والعمرة بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وبالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، ويهدف لبحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب.

وترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماع المجلس.

وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة أن تقدم الجهات المعنية كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج منذ وصولهم وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين، مثمناً الجهود التي تبذلها لجان المجلس لتحقيق التنمية في المنطقة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها إقرار إقامة ملتقى للحج والعمرة يتم خلاله بحث الأفكار التطويرية لخدمة ضيوف الرحمن إلى جانب إقامة معرض تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها كذلك تنظيم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة واستعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.

وقدّمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بالمجلس تقريراً عن المشاريع الحيوية بالمنطقة تخلله استعراض للوضع الراهن لها والتوصيات المقترحة لرفع مستوى التنسيق بين الجهات بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز.

وتمت مناقشة آليات استحداث المرافق العامة والخدمية في محافظات المنطقة، وفي شأن تطوير القرى والمراكز وتنميتها، وافق المجلس على تنمية قرية الصالحية التابعة لمركز المحاني بالطائف.

وناقش المشاركون الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

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