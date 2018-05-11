وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة.

174 حالة ترفع إصابات كورونا في سلطنة عُمان إلى 3573 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 11:00 AM

174 حالة ترفع إصابات كورونا في سلطنة عُمان إلى 3573 "الصحة": الوفيات 17 ولدينا 1211 حالة تعافت وتماثلت للشفاء





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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.